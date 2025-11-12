Haberler

Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın

Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın Haber Videosunu İzle
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
Güncelleme:
Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evine haber ulaştı. Şehadet haberini veren askerin "Osman Amca artık bir şehit babasısın" sözleri ve sonrasında yaşananlar yürekleri dağladı.

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit oldu.
  • Emrah Kuran evli ve 3 çocuk babasıydı.
  • Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, şehadet haberini baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a verdi.

Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısınHava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran.

YAŞANANLAR YÜREKLERİ DAĞLADI

Kuran'ın şehadet haberini veren asker "Osman Amca artık bir şehit babasısın..." ifadelerini kullanırken, baba Osman Kuran'a sarıldığı ve sonrasında yaşananlar yürekleri dağladı.

SOKAĞA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehidin baba evine akın etti. Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve protokol heyeti şehidin baba evine gelerek taziye bulundu.

Erdem Aksoy
