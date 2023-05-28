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Seçim sonuçları büyük oranda netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan geldi

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçları büyük oranda netleşirken, resmi olmayan rakamlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. Erdoğan'ı ilk tebrik eden dünya lideri ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim." dedi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

"YENİ DÖNEMİNİZDE BAŞARILAR DİLERİM"

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçları büyük oranda netleşirken, resmi olmayan rakamlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. Erdoğan'ı ilk tebrik eden dünya lideri ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani oldu. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda; "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim." dedi.

Seçim sonuçları büyük oranda netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan geldi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Seçim 2023 Katar Politika Dünya Güncel Haberler

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