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SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

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Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada "SDG'nin devlet kurumlarına katılması için anlaşmaya varıldı" ifadeleri yer aldı. Anlaşma 8 maddeden oluşurken Kürt toplumu, Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak. Öte yandan Suriye televizyonu, SDG'nin petrol sahalarını bugün devlet yönetimine devredeceğini duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

PETROL SAHALARINI BUGÜN DEVREDECEKLER

8 maddeden oluşan anlaşmaya göre Kürt toplumu, Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak. Sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları Suriye devletinin yönetimine geçecek. Suriye'nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle birlikte mücadele edilecek. Suriye televizyonundan duyurulan son dakika bilgisine göre SDG petrol sahalarını bugün devredecek.

SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

Anlaşmanın 8 maddesi şöyle:

1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.

SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, imza atılan anlaşma metnine de yer verildi.

Metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle; "Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi; Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi; yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması."

SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCece Cece:

türküye sayesinde yanı başımızda bir terör devletin kuruldu gözümüZ aydın

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Haber YorumlarıYusuf Ataman:

mazlum Abdi adam gibi adamdır alllah uzun ömürler versin

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Haber YorumlarıYusuf Ataman:

Kürdler kazandı

Yorum Beğen23
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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

fazla sürmez sorun çıkar.

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıAyhan KURT:

Arz i mevud adım adım ilerliyor biz Müslüman lakin en büyük sorunu siyasal İslam aslında siyasal siyonizm

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Haber YorumlarıHacı Taştan:

Reis yine kandirildi. Bu millet dusunmedigi surece bohle devam exip gider. Pkkupg ayni orgut diyenler. Bir a uc gostermelik pkk limin silanini birakmasiyla orgutun tasfiye edildigini ilan ede ekler ve dusunmeyen beli bir gurup bunu alkislaya ak.

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Haber YorumlarıPerwer:

İnşallah işin içinde Amerikan destekli bir İngiliz oyunu yoktur!!!

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Haber YorumlarıBülent Aydoğan:

Sonra ne olacak, Bütün Doğu Suriye ye Araplar yerleştirilecek, petrol Kuyuları ve çevresine Askeri üsler yapılacak , Asker yığılacak. oralar sağlama alındıktan Sonra saldırılara devam . Oyunun ikinci Perdesi bu şekilde devam edecek

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