Savaştan etkilenen bölgelerdeki Türk vatandaşları için ne planlanıyor?

Ortadoğu'da savaşın birinci haftası geride kalırken bölgedeki Türk vatandaşlarının durumu belirsizliğini koruyor.

Türkiye, çatışmanın başlangıcından itibaren bölgedeki Türk vatandaşlarının güvenliğini korumayı hedefleyen bir dizi uyarı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de 6 Mart'ta yaptığı açıklamada saldırı altındaki ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini belirtti.

Keçeli açıklamasında "koşulların anlık olarak değiştiği" vurgusu yaparak vatandaşlara ilgili ülkelerdeki diplomatik duyuruları takip etme çağrısı yaptı.

Bakanlık temsilciliklerinin acil durum hatları ve Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin kesintisiz hizmet verdiğini ifade etti.

Konsolosluk Çağrı Merkezi direktörü Caner Burma, Anadolu Ajansına'na bölgedeki kriz nedeniyle çağrı merkezine olan talebin günde ortalama 2.000'den yaklaşık 3.500'e çıktığını söylemişti.

Burma, en çok Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'dan çağrı aldıklarını ifade etmişti.

Ancak bu sayı sadece tahliye taleplerini değil, her türlü yardım ve bilgilendirme başvurularının yoğunluğunu gösteriyor.

Şu ana dek 30 ülkeden çağrı aldıklarını belirten Burma bunların içerisinde "tahliye talepleri de dahil olmak üzere sağlık durumu bilgilendirme, haber alamama, genel durum, bilgi sorma" çağrıları olduğunu vurgulamıştı.

Şu ana kadar Türkiye tarafından yapılan resmi açıklamalarda, çatışmadan etkilenen ülkelerde kaç Türk vatandaşının bulunduğu ya da tahliye beklediği bilgisi yer almıyor.

Ancak bölgede günlerdir kapanan hava sahaları, iptal olan ya da gecikmeli olarak gerçekleşen uçuşlar düşünüldüğünde en azından bazı vatandaşların bölgeyi terk etmek isteyebileceği değerlendiriliyor.

Bakanlıktan açıklanan toplu bir tahliye planı yok.

Bakanlık kaynakları tahliyesi gerekebilecek kişiler üzerinde tek tek çalışıldığı ve çeşitli ihtiyaç senaryolarının planlandığını vurguluyor.

CHP'nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise hükümete "acil tahliye" çağrısında bulunurken, çoğu vatandaşın fiilen bölgede mahsur kaldığını savunuyor.

Bağcıoğlu 4 Mart'taki açıklamasında "Hükümete çağrımız, Körfez'de ulaşım güçlüğü yaşayan veya kendini emniyette hissetmeyen vatandaşlarımızı yalnız bırakmaması, gerekli imkân ve gayretleri gecikmeksizin devreye sokmasıdır" dedi.

Körfez ülkelerinde yaklaşık 54 bin seçmen bulunuyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi verilerine göre, Körfez ülkelerinde kayıtlı 54 bin 217 Türk vatandaşı seçmen bulunuyor.

İlk sırayı Suudi Arabistan (23 bin 59) ve Birleşik Arap Emirlikleri (12 bin 778) alırken Katar'da da 10 bin 886 seçmen olduğu görülüyor.

Diğer ülkelerdeki kayıtlı seçmen sayıları şöyle:

İkametgaha kayıtlı olmayan geçici işçiler, turistler, iş insanları ve transit yolcular da hesaba katıldığında bölgedeki vatandaşların sayısının daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

İptal edilen ya da anlık değişen uluslararası uçuşlar, çifte vatandaşlığı bulunan ve esas yerleşimi Türkiye olmayan vatandaşları ile belirsiz sayıda turisti de hesaba katmak gerekiyor.

Otobüs sefeleri başlıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklamasına göre; mevcut durumda Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün'den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunuyor.

Keçeli, bu ülkelerdeki temsilciliklerin vatandaşlara gerekli yönlendirmeleri yaptığını belirtiyor.

Ancak Bahreyn, Katar ve Kuveyt'ten Türkiye'ye hava yoluyla doğrudan ulaşım imkanı yok.

Türk nüfusunun yoğun olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise Türkiye'ye sınırlı uçuş gerçekleştiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı hava yoluyla Türkiye'ye ulaşamayan vatandaşların kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman'a intikali için otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı.

Ancak otobüs seferlerinin başlatılmasının yerel makamların iznine tabi olduğu hatırlatıldı.

Uçuş iptalleri ne durumda?

Dünyanın birçok yerinden binlerce kişinin savaştan etkilenen bölgelerde mahsur kalmasındaki en büyük etken kapanan hava sahaları ve iptal edilen uluslararası uçuşlar oldu.

28 Şubat'ı takip eden birkaç gün içerisinde Ortadoğu'da büyük bir uçuş iptali dalgası oluştu.

Havacılık veri şirketi Cirium'a göre 28 Şubat-5 Mart arasında bölgede planlanan yaklaşık 25 bin uçuş iptal edildi.

Türkiye'den de bölge ülkelerine birçok uçuş iptal edilmişti.

İran'a uçuşlarda kesintiler devam ediyor.

Ancak sınır kapıları halen açık ve karadan geçişlere müsait durumda.

Katar'da ticari uçuşlar değil, sadece sınırlı tahliye uçuşları gerçekleşiyor. Kuveyt'te ise bazı havayolları uçuşlarını tamamen iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'den charter uçuşların düzenlendiğini ve 9 binden fazla Amerikan vatandaşının güvenli bir şekilde geri döndüğü duyurdu.