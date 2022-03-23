Savaşta istediğini alamayan Putin cadı avına başladı! Kızının paylaştığı fotoğraf nedeniyle savunma bakanı da topun ağzında
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşta beklediğini alamadığı ve askeri taktikleri ABD ile İngiliz istihbaratına aktardığını düşündüğü kişilere cadı avı başlattığı iddia edildi. Bu iddiaların gündemde olduğu sırada Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kızının paylaştığı fotoğrafta Ukrayna bayraklarının rengini tercih etmesi, Şoygu'nun başını yaktı. Putin, Şoygu'dan bir süre göz önünde bulunmamasını istedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın istediğini alamadığı iddialarından sonra Rus lider Putin'in kendi ekibi içerisinde cadı avı başlattığı iddia edildi. Putin'in askeri taktikleri ABD ve İngiliz istihbaratına aktardığını düşündüğü isimleri, görevden almaya başladığı öne sürüldü. Bu iddiaların gündem olduğu sırada Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 31 yaşındaki kızının paylaştığı fotoğraf ise bir anda gündeme oturdu.
Putin'in ABD ve İngiltere'nin askeri planlarının sızdırılmasının ardından yakın müttefiklerine karşı 'tedbirli' davranmaya başladığı ve bazı kişileri çevresinden uzaklaştırdığı öne sürüldü. Rus liderin, Ukrayna'daki işgalin 'beklenildiği gibi gitmemesine' neden olan 'suçluları' aradığı öne sürüldü. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan kaynaklar, savaş taktiklerinin ABD ve İngiltere istihbaratların eline geçmesi sonucu Putin'in cadı avını başlattığını öne sürdü.
İngiliz Daily Mail gazetesi, şüphe uyandıran isimler arasında Putin'in yakın müttefiki olarak da bilinen Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da adının geçtiğini öne sürdü. Şoygu'nun 31 yaşındaki kızı Ksenia, Ukrayna bayrağı renkleri olan sarı ve mavi ile geçtiğimiz haftalarda poz vermiş ve ülkede gündem olmuştu. Putin'in o günden beri Şoygu'nun çok fazla ortalıklarda gözükmesini istemediği bu yüzden de Savunma Bakanı'nın bir süredir kamera karşısına geçmediği iddia edildi.
Şoygu, en son geçtiğimiz hafta, kızı sosyal medyada gündem olmadan önce kameralar karşısına geçmişti. Bu durum da İngiliz basının iddialarını güçlendirdi. Kaynaklar, Putin'in uzun zamandır müttefiki Rusya Federal Güvenlik Servisi başkanı Alexander Bortnikov'la aralarında gerginlik olduğunu, onun yerine Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile görüşmelerini yürütmeye başladığını öne sürdü.
Bortnikov'un, Putin'e yönelik bir darbe girişimi sonucu yerine geçecek lider olduğu iddiaları da bu hafta boyunca uluslararası kamuoyunda gündemini korudu.