Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti

Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti
Güncelleme:
Pakistan'ın hava saldırısında ailesinden 17 kişiyi kaybeden bir çocuğun misilleme sonrası "Artık kalbim huzur buldu" sözleri, bugün başlayan Pakistan-Afganistan savaşının siviller üzerindeki ağır ve travmatik etkisini gözler önüne serdi.

  • Pakistan'ın Afganistan'a düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 17 kişi hayatını kaybetti.
  • Pakistan ile Afganistan arasında bugün başlayan savaşta sivil can kayıpları artıyor.
  • Savaşta taraflar karşılıklı ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Pakistan ile Afganistan arasında bugün başlayan ve kısa sürede geniş çaplı çatışmaya dönüşen savaşta bilanço ağırlaşıyor. Sınır hattında karşılıklı hava ve kara operasyonları sürerken, siviller de çatışmaların ortasında kaldı. Son hava saldırılarında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

"ARTIK KALBİM HUZUR BULDU"

Pakistan'ın düzenlediği son hava saldırılarından birinde aynı aileden 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıda yakınlarını kaybeden bir çocuğun sözleri ise savaşın insani boyutunu gözler önüne serdi. Ailesinden 17 kişiyi kaybeden çocuk, Pakistan'a yönelik misilleme saldırısının ardından, "Artık kalbim huzur buldu." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ YALNIZCA CEPHEDE YARALAR AÇMIYOR

Çocuğun sözleri, savaşın yalnızca cephede değil, toplumun en savunmasız kesimlerinde de derin yaralar açtığını ortaya koydu. Uzmanlar, çatışmaların bu şekilde sürmesinin bölgede yeni bir travma kuşağı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Bugün resmen başladığı duyurulan savaşta taraflar karşılıklı ağır kayıplar verdiklerini açıklarken, sınır hattındaki bombardıman ve çatışmalar devam ediyor. Sivil can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

