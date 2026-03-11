Savaşta ABD ve İsrail'e darbe! Peş peşe düşürüldüler

İran Devrim Muhafızları, İran hava savunma sistemlerinin ülkenin farklı bölgelerinde birkaç ABD ve İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

HERMES VE HERON TİPİ İHALAR DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan açıklamaya göre, bölgenin batısında yer alan Lorestan eyaletine bağlı Borujerd şehrinde bir Hermes 900 model insansız hava aracı düşürüldü.

Ayrıca, uçaksavar bataryaları Tahran yakınlarında bir Heron TP insansız hava aracını ve İran'ın merkezindeki Markazi eyaletinde aynı tipte başka bir insansız hava aracını düşürdü.

BİR HERMES İHA SAĞLAM BİR ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLDİ

Devrim Muhafızları ayrıca, batıdaki Kermanshah eyaletinde bulunan Sarvabad şehrinde bir başka Hermes 900 uçağının ele geçirildiğini duyurdu. İHA'nın havacılık uzmanları tarafından incelendiği iddia ediliyor.

DÜŞÜRÜLEN İHA SAYISI ARTIYOR

İran Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.