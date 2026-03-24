Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 25. güne girildi. ABD Başkanı Trump, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar için Savunma Bakanı Pete Hegseth'i işaret ederek "Hadi yapalım diyen ilk sendin" dedi. Öte yandan ABD ve İsrail'in saldırılarına devam ettiği İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1443'e yükseldi.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşta 25. gün tüm şiddetiyle devam ederken, tarafların karşılıklı açıklamaları tansiyonu iyiden iyiye zirveye çıkardı.

TRUMP'TAN CANLI YAYINA DAMGA VURAN İTİRAF

ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde düzenlenen Safe Task Force zirvesinde, İran operasyonunun karar anına dair detayları paylaştı.

SORUMLULUĞU HEGSETH'E YÜKLEDİ

Trump, nükleer tehdit gerekçesiyle başlatılan harekatın sorumluluğunu doğrudan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yükledi.

Trump, nükleer silah sahibi bir İran'ın kabul edilemez olduğunu vurgularken, operasyonun başladığı o kritik geceyi şu sözlerle anlattı: "...Böyle devam edebiliriz ve ölü sayısını 50 bine, 55 bine, hatta 60 bine çıkarabiliriz. Bunun sonu yok! Ya da durup Orta Doğu'ya yönelik küçük bir adım atabiliriz ve bu büyük sorunu tamamen ortadan kaldırabiliriz.

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

"PETE 'HADİ YAPALIM' DİYEN SENDİN"

Pete'i aradım, General Cain'i aradım. Dedim ki; konuşalım. Orta Doğu'da bir sorunumuz var, adı İran. 47 yıldır terörün kaynağı oldular. Ve Pete, sanırım ilk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin. Çünkü onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremezdiniz."

İRAN'DA BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

Öte yandan 28 Şubat'tan beri ABD ve İsrail saldırılarının hedefi olan İran'da bilanço korkunç boyutlara ulaştı. İnsan hakları örgütü HRANA'nın derlediği verilere göre, 23 Mart'ta İran genelinde en az 36 sivil öldü ve 138 kişi yaralandı.

Grup, kayıpların günün ilk dakikalarından 23 Mart'ın sonuna kadar (Tahran saatiyle) kaydedildiğini belirtti. HRANA'nın 28 Şubat'ta başlayan çatışmalardan bu yana topladığı toplu veriler, en az 1.443 sivilin öldürüldüğünü, bunların arasında 217 çocuğun da bulunduğunu gösteriyor.

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1443'ü, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
