Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 16. gününde sürerken, çatışmalar Ortadoğu'nun geniş bir bölümüne yayıldı. İran ve Hizbullah'ın füzeleri İsrail'de sirenleri çalıştırırken, Irak ve Kuveyt'teki ABD üsleri de hedef alındı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK

Bölgede tansiyon giderek yükselirken İran devlet televizyonu IRIB ise "Dalga 54" operasyonu kapsamında Siccil balistik füzelerini ateşlediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Siccil füzeleri, savaşın başından bu yana ilk kez kullanıldı. Siccil, İran'ın en gelişmiş katı yakıtlı orta menzilli balistik füzesi olarak dikkat çekiyor.

PİŞMİŞ ÇAMUŞ TAŞLARI ANLAMINA GELİYOR

İran'ın "Siccil" adlı balistik füzesinin ismi, Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nden alınmıştır. Fil Suresi'nde, Kabe'yi yıkmak için fillerle gelen Ebrehe'nin ordusuna karşı Allah'ın Ebabil kuşlarını gönderdiği ve bu kuşların ordunun üzerine "siccil" yani "pişmiş çamur taşları" ya da "sertleşmiş kil taşları" attığı anlatılır. Bu taşlar, Ebrehe'nin ordusunu yok etmiştir.

FÜZE TEKNOLOJİSİNDE İLERİ BİR SEVİYE

İran, bu füzeye "Siccil" adını vererek hem dini bir referans kullanmış hem de füzenin yıkıcı gücünü sembolik olarak vurgulamıştır. Aslen Şahab füzelerinin yerini alacak şekilde geliştirilen Siccil, yakıt türü ve iki kademeli yapısıyla İran'ın füze teknolojisinde ileri bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre, Siccil füzeleri sıvı yakıtla çalışan öncüllerine göre çok daha hızlı konuşlandırılabiliyor ve bu da hedef alınmadan önce fırlatılma şansını artırıyor.

Teknik özellikler:

Tür: Orta menzilli balistik füze (MRBM)

Uzunluk: 18.2 metre

Ağırlık: 22.5 ton

Menzil: 2.000 – 2.500 km

Savaş başlığı: 500 – 1.500 kg

Yakıt: Katı (iki kademeli)

Fırlatma sistemi: Mobil platform

"7 DAKİKADA TEL AVİV'E ULAŞIR" İDDİASI

İran, eğer Siccil füzesi Natanz kenti civarından fırlatılırsa, 7 dakika içerisinde Tel Aviv'e ulaşabileceğini öne sürüyor.