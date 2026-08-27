Bosna Kasabı Ratko Mladic cezaevinde hayatını kaybetti

BOSNA Savaşı sırasında işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlardan dolayı ömür boyu hapse mahkum edilen 'Bosna Kasabı' lakaplı eski Sırp general Ratko Mladic, cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki BM cezaevinde öldü.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından 2017 yılında soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Sırp general Ratko Mladic, cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) cezaevinde yaşamını yitirdi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir cezaevi hastanesinde tedavi gören 84 yaşındaki Mladic'in ölüm haberi BM yetkilileri tarafından açıklandı.

1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda Bosnalı Sırpların askeri lideri olan ve kamuoyunda 'Bosna Kasabı' olarak tanınan Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı ile 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Saraybosna Kuşatması'nın baş sorumlusu olarak yargılandı. Savaşın ardından 16 yıl boyunca kaçak yaşayan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalanarak Lahey'e iade edilen Mladic'in müebbet hapis cezası, 2021 yılında yapılan temyiz başvurusu reddedilerek kesinleşmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı