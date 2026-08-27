Haberler

Bosna Kasabı Ratko Mladic cezaevinde hayatını kaybetti

Bosna Kasabı Ratko Mladic cezaevinde hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Savaşı'nda soykırım ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilen eski Sırp general Ratko Mladic, cezasını çektiği Lahey'deki BM cezaevinde 84 yaşında öldü. Srebrenitsa Soykırımı ve Saraybosna Kuşatması'nın baş sorumlusu olarak yargılanan Mladic, 16 yıl kaçak yaşadıktan sonra 2011'de yakalanmıştı.

BOSNA Savaşı sırasında işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlardan dolayı ömür boyu hapse mahkum edilen 'Bosna Kasabı' lakaplı eski Sırp general Ratko Mladic, cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki BM cezaevinde öldü.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından 2017 yılında soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Sırp general Ratko Mladic, cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) cezaevinde yaşamını yitirdi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir cezaevi hastanesinde tedavi gören 84 yaşındaki Mladic'in ölüm haberi BM yetkilileri tarafından açıklandı.

1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda Bosnalı Sırpların askeri lideri olan ve kamuoyunda 'Bosna Kasabı' olarak tanınan Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı ile 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Saraybosna Kuşatması'nın baş sorumlusu olarak yargılandı. Savaşın ardından 16 yıl boyunca kaçak yaşayan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalanarak Lahey'e iade edilen Mladic'in müebbet hapis cezası, 2021 yılında yapılan temyiz başvurusu reddedilerek kesinleşmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

Manifest grubunun menajeri gözaltında! Suçlamalar vahim
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...

Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı

Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı! İşte tüm eşleşmeler
Bakırköy'de 'yol verme' tartışmasında kadın, taksiye saldırdı

Biri önünü kesti, diğeri taksiye saldırdı