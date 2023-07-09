Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olan Srebrenitsa soykırımında kimliği tespit edilen 31 kurbanın tabutları, başkent Saraybosna'dan gözyaşları ve dualarla uğurlandı.

- Saraybosna'da 31 soykırım kurbanına veda

SARAYBOSNA - Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olan Srebrenitsa soykırımında kimliği tespit edilen 31 kurbanın tabutları, başkent Saraybosna'dan gözyaşları ve dualarla uğurlandı.

Bosna-Hersek'te bugün Srebrenitsa kurbanları için tören düzenlendi. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı binasının önünden hareket eden kurbanların cenazelerini taşıyan konvoy, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ile Zeljko Komsic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, siyasetçiler ve çok sayıda insan tarafından gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü olan 11 Temmuz'da Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda yapılacak toplu cenaze töreni ile soykırım kurbanları toprağa verilecek.

Soykırımın 28'inci yıl dönümünde defnedilecek 31 soykırım kurbanının en genci 15, en yaşlısı ise 65 yaşındaydı. Bu yıl toprağa verilecekler arasında, baba ve oğul olan Vejsil ve Hasib Mujanovic de yer alıyor.

Srebrenitsa'da bu yıl defnedilecek olanların kimlikleri şöyle:

Dzemail Alic (1962), Mevlid Aljic (1957), Halil Avdic (1975), Esad Dzanic (1968), Semir Djozic (1977), Mujo Esmic (1940), Sakib Garaljevic (1971), Mehmed Gerovic (1945), Ahmedin Halilovic (1976), Senid Hodzic (1975), Sabid Ibrahimovic (1974), Hasib Ibrahimovic (1946), Saban Ibric (1935), Redzo Jahic (1935), Munir Jusic (1972), Esed Klempic (1979), Zuhdija Lemes (1949), Idriz Mehinovic (1950), Mustafa Mekanic (1979), Hasib Mujanovic (1965), Himzo Mujic (1959), Vejsil Mujanovic (1943), Nezir Muminovi (1930), Bekir Music (1972), Ekber Ridjic (1972), Elvir Salcinovic (1980), Sabahudin Selimovic (1964), Nisad Selimovic (1976), Hasan Smajlovic (1959), Rifet Tabakovic (1966), Husein Zuki (1932).