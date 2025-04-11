Şara bir kez daha Türkiye'de! Çantasında 2 kritik başlık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla 11-13 Nisan'da düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu, devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturuyor.

ZİRVEYE ŞARA DA KATILIYOR

Dünyanın takip ettiği zirveye katılan isimler arasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da yer aldı. İki ay aradan sonra Türkiye'ye 2. kez gelen Şara'nın çantasında askeri ve güvenlik işbirliği gibi başlıkların yer aldığı öğrenildi.

"ASKERİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova "Kaynaklar çok net. Henüz Türkiye'nin Suriye'de kuracağı üslerin yeri ve kapsamı netleşmiş değil. Askeri işbirliği anlaşması, bir süredir üzerinde çalışılıyor. Bu kez sözlü de olsa bazı mutabakatların sağlanması ve bu ziyaret sonrası hayata geçirilmesi beklentisi çok yüksek" ifadelerini kullandı.

SDG'NİN SURİYE ORDUSUNA KATILMASI DA MASADA

Şara'nın Diplomasi Forumu'nda yapacağı özel görüşmelerde terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna katılma kararının da ele alınması bekleniyor.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Suriye, yaklaşık on dört yıl süren savaşın ardından çöken bir ekonomiyle karşı karşıya. Temaslarda, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, ekonomik işbirliği olanakları ve Suriye'nin yeniden inşası için Türkiye'nin rolü de masada olacak.