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Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla 7 üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği bildirildi.

SALDIRILAR İNCELENECEK

Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.

Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

RAPOR CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam iş birliği yapması zorunlu kılındı. Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığı'na sunması bekleniyor.

Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

LAZKİYE VE ÇEVRESİNDE BİLANÇO OLDUKÇA AĞIR

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda. Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen kişilerin oluşturduğu kaydedildi. Çatışmalarda Esad yanlısı unsurlardan 148, Suriye hükümeti güçlerindense 125 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

NE OLMUŞTU?

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelimk:

altında İsrail var, İran ortak. düşman tr olunca...

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