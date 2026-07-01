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İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Ankara'ya gelmek için mahkemeden özel izin talep etti

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Ankara'ya gelmek için mahkemeden özel izin talep etti
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yargılanan eşi Begona Gomez, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmak ve kızının mezuniyetine gitmek için mahkemeden yurt dışı çıkış izni talep etti.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmak için mahkemeden özel izin istediği bildirildi.

İspanya'da, dört ayrı suçtan yargılanan ve geçici olarak pasaportuna el konulan, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Sanchez'e eşlik etmek için mahkemeden özel izin talep etti. İspanyol basını, Begona Gomez'in avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak, NATO Ankara Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiğini duyurdu.

İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, 'nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla' suçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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