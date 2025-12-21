San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Haberler

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrindeki trafo merkezlerinden birinde çıkan yangın nedeniyle şehir karanlığa büründü. 130 bin kişi elektriksiz kalırken, toplu taşıma ve trafikte aksamalar yaşandı. Belediye Başkanı Daniel Lurie yaptığı açıklamada, "Gece yağmur geliyor. Dışarı çıkmanız gerekmiyorsa, evde kalın" dedi.

ABD'nin San Francisco şehri karanlığa büründü. Yetkililer, kentin kuzey kesiminde 130 bin kişiyi etkileyen geniş çaplı bir elektriksiz kesintisi meydana geldi. Kesinti nedeniyle toplu taşıma ve trafikte aksamalar yaşandı.

TRAFO MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI

İtfaiye yetkilileri elektrik kesintilerinin, kentin ana elektrik sağlayıcısı Pacific Gaz ve Elektrik Şirketi'nin (PG&E) trafo merkezlerinden birinde çıkan yangın nedeniyle yaşandığını açıkladı.

"DIŞARI ÇIKMANIZ GEREKMİYORSA, EVDE KALIN"

San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie yaptığı açıklamada, "Gece yağmur geliyor. Dışarı çıkmanız gerekmiyorsa, evde kalın" dedi.

YETKİLİLER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Kentin ana elektrik sağlayıcısı Pacific Gaz ve Elektrik Şirketi (PG&E) tarafından yapılan açıklamada, elektrik tedarikinin yeniden sağlanması için yetkililerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Elektriğin tamamen ne zaman yeniden verileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
