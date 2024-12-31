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Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de ilkler yaşanmaya devam ediyor. Başkent Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda HTŞ askerleri tarafından ezan okunurken ikonik yapı, yeni bir dönemin sembolü olarak bu sesle yankılandı.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönem başlarken bölgede tarihi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İZ BIRAKACAK ANLARA İMZA ATTI

Suriye'nin başkenti Şam'da, hükümetin başına geçen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubuna bağlı askerler, Başbakanlık Sarayı'nda ezan okuyarak hafızalarda iz bırakacak anlara imza attı. Yıllarca çatışmalar ve trajedilerle anılan bu ikonik yapı, yeni bir dönemin sembolü olarak ezan sesiyle yankılandı.

DERİN BİR DUYGU SELİ YAŞATTI

Başbakanlık Sarayı'nın avlusunda yankılanan ezan, dinleyenlere derin bir duygu seli yaşattı. Binlerce insanın hayatını etkileyen kararların alındığı bu saray, şimdi inanç ve barış mesajlarıyla dikkat çekiyor.

HTŞ askerlerinin bu eylemi, uzun yıllardır süren savaşın ardından ülkeye huzur ve istikrar getirme arzusunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Ayasofya Camiinde ezan bir başka lezzetli. Burada da aynı tat alınmış olmalı.

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıJY:

İŞLERİ GÜÇLERİ BOŞ SHOW YAPMAK. İSRAİL ŞAM'IN 25 KM DİBİNE KADAR GELMİŞ YARIN ÖBÜR GÜN GELİP GHÖDÜZÜ SKCK HALA OLUR OLMAZ YERDE EZAN OKUMAK PEŞİNDELER

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Putlar yikilinca Ezan sesi yukseldi Elhamdulillah…

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Gören de derki Suriye,şimdiye kadar Müslüman bir ülke değilmiş diye zanneder.Algıya bak

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