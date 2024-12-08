Şam'da Beşar Esad'ın Görevden Ayrılması Üzerine Kutlamalar

Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye lideri Beşar Esad'ın görevinden ayrılması ve ülkeyi terk etmesi üzerine ülkenin başkenti Şam'da kutlamalar yapılıyor.

BBC'nin Şam'da bulunan muhabiri Barbara Plett Usher, Esad'ın evinin yağmalandığını aktardı.

Yüzlerce kişi, daha önce yanına yaklaşılamayan evi görmek için mahalleye akın etti.

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, yağmalamayı işaret ederek, "Bu çok kötü, gerçekten üzgünüm" dedi.

Esad'ın evinin bulunduğu Malki mahallesinde Kültür Bakanlığı da yer alıyor.

Mahallede yaşayanlar yerleşkeleri korumaya çalışıyor.

Kimilerinin bakanlığa girerek bazı şeyleri çaldığı aktarıldı.

Şehrin başka yerlerinden de yağmalama haberleri geliyor.

Şehirde kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), Şam'ın hemen dışında bir hapishanede mahkumları serbest bıraktığını açıkladı.

Büyükelçiliklere saldırılar

Şam'daki İran ve Irak büyükelçilikleri boşaltıldı.

Sabah saatlerinde İran büyükelçilik binasına saldırı olmuştu.

Binanın camlarının kırıldığı ve duvarlarının zarar gördüğü kaydedildi.

Burada, İran'ın 2020 yılında bir ABD saldırısında ölen kıdemli komutanı General Kasım Süleymani ve öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarının yırtıldığı görüldü.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise muhaliflerin İtalyan büyükelçinin evine girdiğini açıkladı.

Tajani, konuttaki üç araca el konduğunu, ancak elçiye ve güvenlik görevlilerine bir zarar gelmediğini söyledi.

Tajani, Suriye'de yönetim değişiminin barışçıl olması çağrısında bulundu.

Suriye'de HTŞ'nin Şam'ı ele geçirmesinin ardından devlet televizyonlarında muhaliflerin mesajları yayınlandı.

Yazılı mesajlarda Suriyelilere özel ve devlet mülklerini koruma çağrısı yapıldı.

Devlet radyosu da sabah saatleri boyunca "özgür" Suriye'yi kutlayan şarkılar çaldı.

Zafer işaretleri ve ağlayanlar

Diğer yandan şehrin Emevi Meydanı'nda toplanan insanlar kutlamalar düzenliyor.

Çoğu kişi zafer işareti yaparken sevinçten ağlayanların olduğu da görülüyor.

BBC'ye konuşan bir kadın, ailesinin neredeyse hepsinin hapishanede öldüğünü, harika bir an yaşadığını söyledi.

Meydanda toplanan bazı kişiler Suriye devrim bayrağını sallıyor.

Çoğu, Suriye'nin güneyinden gelen muhalifler şehirde dolaşıyor, ancak İdlib ve Halep plakalı araçlar da var.

Havaya ateş açanlar ve havai fişek kutlamaları gözlemleniyor.

Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin önünde BBC'ye konuşan iki genç ise Esad yönetimi altında hayatın çok zor olduğunu, şimdi daha mutlu olduklarını ve her şeyin daha güzel olacağını söyledi.