Saldırıdan korkup metroya sığındılar! Görüntüler ülkenin başkentinden

Rus hava saldırıları nedeniyle Kiev'de siviller bir kez daha metro istasyonlarına sığınarak aralarında çocukların da bulunduğu şekilde soğuk zeminlerde geceyi geçirmek zorunda kaldı.

  • Rusya, Shahed tipi insansız hava araçlarıyla Kiev ve çevresini hedef aldı.
  • Saldırı alarmı nedeniyle Kiev metrosu geçici sığınak haline geldi ve yüzlerce sivil metro istasyonlarına sığındı.
  • Saldırılar sivil altyapıyı hedef alarak Ukrayna'da insani krizi derinleştirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle bir kez daha karanlık bir geceye sahne oldu. Şehirde sirenler çalarken, yüzlerce sivil canını kurtarmak için metro istasyonlarına sığındı. Aralarında çocukların da bulunduğu insanlar, saatlerce soğuk beton zemin üzerinde uyumaya çalıştı.

METRO GEÇİCİ SIĞINAK HALİNE GELDİ

Saldırı alarmının ardından Kiev metrosu, yeniden geçici bir sığınak haline geldi. Battaniyelere sarılan aileler, kamp sandalyelerinde ya da doğrudan yerlerde uyurken, bazı çocukların gözlerini korkudan kapatamadığı görüldü. Fotoğraflara yansıyan karelerde, küçük çocukların uyku bantlarıyla yere uzandığı, yetişkinlerin ise telefonlarından haber akışını takip ettiği dikkat çekti.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA HEDEF ALDILAR

Yetkililer, Rusya'nın özellikle gece saatlerinde Shahed tipi insansız hava araçlarıyla Kiev ve çevresini hedef aldığını, bu nedenle sivillerin evlerini terk ederek metro istasyonlarına yöneldiğini belirtti. Saldırı tehdidinin sürmesi, şehirde yaşayanlar için uykusuz ve endişe dolu gecelerin artık rutin hale geldiğini bir kez daha gösterdi.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Ukraynalı yetkililer ve uluslararası gözlemciler, sivil altyapının hedef alındığı bu saldırıların insani krizi derinleştirdiğine dikkat çekiyor. Kiev'de yaşayanlar için metro istasyonları artık yalnızca bir ulaşım noktası değil, hayatta kalma alanı olarak görülüyor. Gecenin sonunda sirenler sustu, ancak geride uykusuz çocuklar, donmuş zeminler ve bitmeyen bir korku kaldı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
