Oğlunu kaybeden Filistinli annenin yürek yakan anları

İsrail ordusu, savaşın 13. gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Yoğun bombardıman altındaki Han Yunus şehrinde bir annenin hayatını kaybeden evladına veda edişi, kahretti.

Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılar sonucu yaralanan Filistinliler, yakın hastanelere kaldırıldı. Saldırıda oğlunu kaybeden bir anne, büyük üzüntü yaşadı.

SALDIRILARDA 1542 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 13. gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre; saldırılarda 3 bin 785 kişi öldürüldü. Hayatını kaybedenlerden 1524'ünün çocuk, 1000'inin ise kadın olduğunu aktarıldı.

OĞLUNA SON KEZ SARILDI

Dünden beri yoğun bir şekilde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrini bombalayan İsrail; ev, hastane, okul demeden sivilleri hedef alıyor. Saldırılar sonucu can kayıpları yaşanırken, yaralanan Filistinliler yakın hastanelere kaldırıldı. Saldırıda oğlunu kaybeden bir annenin yaşadığı üzüntü, görenleri kahretti.