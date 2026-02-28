Haberler

Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

İsrail, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu, Tahran başta olmak üzere birçok kentte patlamalar meydana geldi. İran misillemeye geçerken, Tel Aviv yönetiminin de saldırı için bugünü seçmesinin özel bir anlamı varmış. Öyle ki bu akşam İsrail'de hükümet karşıtı büyük bir gösteri düzenlenecekti. Ancak bu saldırılar sonrası protesto grupları gösterilerini iptal ettiklerini açıkladı.

İsrail, İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurdu. Tahran'da patlama sesleri duyulurken, saldırıların farklı kentlere yayıldığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a büyük çaplı bir operasyon düzenlediklerini açıkladı.

ART ARDA PATLAMALAR

İsrail, İran'a karşı "önleyici bir saldırı" başlattığını açıkladı. İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Tahran'a yönelik saldırının ardından Tebriz, İsfahan, Kum, Karaj ve Kermanşah'ta da patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada İran'a büyük çaplı bir saldırı başlattıklarını ifade etti.

HEDEFTE KRİTİK NOKTALAR MI VAR?

Saldırıların ardından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da bulunmadığı, güvenli bir noktaya geçtiği duyuruldu. İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında Hamaney'in ofisi, Cumhurbaşkanlığı ofisi ve istihbarat binalarının yer aldığı iddia edildi.

İRAN MİSİLLEMEYE BAŞLADI

İran tarafı saldırıların ardından misilleme adımları attı. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, gelişmeler uluslararası kamuoyunda yakından izleniyor.

SALDIRININ ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İsrail'in saldırı için seçtiği zaman da dikkat çekti. Ülkede bu akşam hükümet karşıtı geniş katılımlı bir gösteri düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak operasyonun başlamasının ardından protesto grupları gösterilerini iptal ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com
