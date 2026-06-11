Sagrada Familia, 172,5 metreyle dünyanın en yüksek kilisesi oldu

İspanya'nın Barcelona kentinin simgelerinden Sagrada Familia'nın Şubat'ta tamamlanan devasa İsa Mesih Kulesi, kiliseyi 172,5 metre yüksekliğe ulaştırdı ve dünyanın en yüksek kilisesi unvanını pekiştirdi.

İsa Mesih Kulesi, "Tanrı'nın mimarı" diye anılan Antoni Gaudi'nin 100. ölüm yıldönümünde Papa 14. Leo'nun da katıldığı bir törenle açıldı.

Havai fişek gösterisinin yapıldığı törene katılanlar arasında İspanyol kraliyet ailesinden Kral Felipe, Kraliçe Letizia ile Başbakan Pedro Sanchez de vardı.

Haziran 1926'da, kiliseye gitmek için caddeden geçerken bir tramvayın çarpması sonucu perişan halde bir yaşlı adam hayatını kaybetmişti. Birkaç gün sonra bir yoksullar hastanesinde öldü.

Bu adam, efsanevi mimar Antoni Gaudi idi.

Gaudi, ardında çok önemli bir görev bıraktı. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Barcelona'da kentin simgelerinden, yüksek bir kilise olan Sagrada Familia'nın inşaatının tam ortasında öldü.

Uzaktan bakıldığında, kilise şehrin siluetinin üzerinde dikenli, organik bir dev gibi yükseliyor. Yakından bakıldığında ise daha da canlı bir şeye benziyor. İncil sahnelerini betimleyen, hipnotize eden detaylı cepheler, taştan fışkırıyormuş gibi görünüyor.

Gaudi'nin ölümünden çok sonra da devam etmesini amaçladığı Sagrada Familia'nın inşası, efsane mimardan sonra bu görevi sürdürenler için olağanüstü zorluklar yarattı.

Gaudi'nin eskizleri ve modelleri, 1936'daki İspanya İç Savaşı sırasında yok edildi ve haleflerinin üzerinde çalışabileceği çok az malzeme kaldı.

Yüksek kulelerin bir zamanlar temellerine göre çok yüksek ve rüzgara karşı savunmasız olduğu düşünülüyordu.

Bununla birlikte, ölümünün üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen, kilisenin merkezindeki en yüksek nokta olan İsa Mesih Kulesi, 172,5 metre yüksekliğiyle hala ayakta duruyor.

Bu sayede Sagrada Familia, dünyanın en yüksek kilisesi unvanını kazandı.

Antik dönemden ilham

Sanat tarihçisi ve Gaudi'nin biyografisini yazan Gijs van Hensbergen'e göre, genç, son derece hırslı ve dindar bir Katolik mimar olan Gaudi'nin iki amacı vardı.

"Öncelikle, taştan bir İncil yaratmak. Sagrada Familia da bu. Fakat aynı zamanda önceki mimari tarzların tüm hatalarını düzeltmek."

Bunu yapmak için, antik dünyanın harikalarından biri olan, günümüz Irak sınırlarındaki antik Tizpon şehrindeki Tak-i Kisra'da, katenari kemer adı verilen son derece sağlam bir yapının etkileyici bir erken dönem örneğine bakması gerekti.

Gaudi, katenari kemerin, dönemin katedrallerinin can sıkıcı bir unsuru olarak gördüğü kusuru düzeltmesine imkan vereceğine inanıyordu.

Büyük neo-gotik kiliseler, tonozlu çatılarını desteklemek için uçan payandalara - üst duvarlardan alt seviyelere uzanan taş parmaklara - dayanıyordu.

Gaudi, kuleleri kendi ağırlığını taşıyamayan bir binayı ayakta tutmak için kullanılan "destekler" olarak görüyordu.

Bunun yerine, binanın 18 kulesi için katenari kemerine yöneldi. Bu şekilden ilham alındığında, kuleler kendi ağırlıklarını taşıyabiliyordu.

Van Hensbergen "Açıkça matematikten büyülenmiş biriydi ama bu hep Yaratıcının eseri olduğu içindi" diyor.

Gaudi, yerçekiminin ve katenari kemerinin ilahi icatlar olduğuna inanıyordu.

Yapılar ve kuvvetler hakkındaki bilgisi geliştikçe, yapısal olarak gerekli olmayan tonozları ve kemerleri kaldırma konusunda daha da güven kazandı.

Küresel mühendislik firması Arup'ta Sagrada Familia üzerinde çalışan bir ekibe liderlik eden yapı mühendisi Liam Duff "Tapınağı üç kez yeniden tasarladı" diyor.

Kilisenin içindeki merkezi alan olan neft için, sadeleştirilmiş dallanan sütunlar kullandı. Doğadan ilham aldı ve bunlar ağaçlara benzeyecek şekilde inşa edildi. Dalları yukarı doğru uzanıyor, çatının ve kulelerin ağırlığını taşıyordu.

Kilisenin orta salonunda, batı cephesindeki vitray pencerelerden süzülen turuncu ve kırmızı ışıklarla aydınlanan alanda, ağaç şeklindeki sütunlar ağırlıksızlık illüzyonu yaratıyor.

Ağır kuleler

Kulelerin sade ve ekonomik tasarımına rağmen, daha yüksek olanlardan birinin inşasında büyük bir zorluk vardı. Çok ağırdı.

Meryem Ana Kulesi 138 metre yüksekliğinde ve yüksekliği bakımından 172,5 metre yüksekliğindeki İsa Mesih Kulesi'nden sonra ikinci sırada.

Meryem Ana Kulesi inşa edilirken, geleneksel taş duvarcılık yöntemleriyle veya taş kaplamalı betonarme ile yapılırsa, kulenin altındaki kolonların ağırlığı nedeniyle aşırı yük oluşturacağı fark edildi.

Bir çözüm, kuleyi desteklemek için iç kısımda çelik bir iskelet kullanmak ve kulenin yükünü hafifletmek için daha ince beton panellerle kaplamaktı.

Bu planla Sagrada Familia, 2014'te İngiltere'deki Arup firmasında çalışan bir yapı mühendisleri ekibini çalıştırmaya başladı.

Projeye başlarda dahil olan yapı mühendisi Steve McKechnie "Sagrada Familia efsanevi bir yer, değil mi?" diyor.

"İçinde yer almayı hayal edeceğiniz bir şey ve proje bize geldi."

Arup'un mühendisleri, kulenin ağırlığıyla başa çıkmak için radikal bir fikir ortaya attılar.

Çelik iskeleti ve betonarme yapıyı tamamen terk etmeyi önerdiler.

Bunun yerine, iç çelik gergi telleriyle gerilmiş daha ince bir taş tabakası kullanmayı teklif ettiler. Bu, plandan önemli bir sapmaydı.

McKechnie "Bu çok büyük bir değişimdi" diyor.

"Hizmetlerimize ihtiyaç duyulmayacağını düşündüğümüz bir dönem oldu ve proje çok sessizleşti."

Neyse ki, McKechnie'nin dediğine göre bu durum değişti.

Ön gerilmeli taş panel fikrinin ardındaki teori, taşın sıkıştırıldığında son derece güçlü hale gelmesi. Fakat sıkıştırmanın tersini yapıp ayırmaya çalışırsanız, gerilim altında kolayca çatlıyor ve mukavemetini kaybediyor.

Rüzgar bir kuleye çarptığında ve geriye doğru ittiğinde, kulenin rüzgar alan tarafını gerilime maruz bırakıyor. Bu gerilim, taş kuleyi çatlama ve hasar riskine sokuyor.

Katenari kemerinin şekli, kulenin kendi kütlesini kullanarak taşı sıkışma altında tutmaya yardımcı oluyor. Çelik gergi telleriyle içten gerilmiş paneller kullanmak da daha da fazla sıkıştırma ekleyerek daha güçlü hale getiriyor.

Bu tasarımla, rüzgar estiğinde, rüzgar alan tarafta çok az gerilim oluşuyor.

Pencerelerin üstünde ve arasında bulunan gergi telleri, aksi takdirde çatlamaya yatkın olabilecek alanları önceden germeye de yardımcı oldu. Bu önemliydi, çünkü Gaudi'nin tasarımları, aşağıdaki bazilikayı aydınlatmak için pencerelerle doluydu.

Meryem Ana Kulesi ve İsa Mesih Kulesi de dahil diğer beş merkezi kule, önceden gerilmiş taş paneller kullanılarak tamamlandı.

Van Hensbergen, "Gaudi bu yeni teknolojilerin sunduğu olanaklardan gerçekten heyecan duyardı" diye düşünüyor.

Gaudi, yaşarken tamamladığı Doğuş Cephesi'ndeki Aziz Barnabas Kulesi'nde farklı yöntemler denedi.

En altta, yakındaki Montjuic dağından çıkarılan ve gri, bej, yeşil, hardal sarısı, altın, mor ve kırmızı arasında ince farklılıklar gösteren kumtaşıyla başladı. En üstte ise Portland çimentosu kullanıyordu.

Duff "O zamanlar Barcelona'da yeni bir malzemeydi" diyor.

Deneyleri meyvesini verdi. Sagrada Familia'da teknoloji ve inovasyon direktörü Fernando Villa, "Gaudi'nin zamanından kalma inşaat kalitesini bilmek etkileyici" diyor.

Gaudi'nin hala tamamlanamayan kilisesi

Papa da dahil, liderler Gaudi'nin ölümünün 100. yılındaki açılış için biraraya gelirken, kilisenin inşaatı hala tamamlanmaktan çok uzak. Diğer yapılar dışında, kilisenin ana cephesi olan Zafer Cephesi'nin de bitirilmesi gerekiyor.

Tamamlandıktan sonra bile, modern teknolojiler binanın bakımına yardımcı olacak. Villa'ya göre, rüzgar, sıcaklık ve binanın zaman içindeki hareketi, kilisenin içinde ve dışında çatlakların çoğalmasına yol açabilir.

Daha önce Sagrada Familia, binadaki çatlakları ve kusurları incelemek için dağcılardan yardım alıyor ve bazilikanın her bölümünü incelemek iki yıl sürüyordu. Bugün, dikkat gerektiren çatlakları tespit etmek için insansız hava araçları ve yapay zeka kullanıyorlar.

Villa, "Yapay zekayı eğittikten sonra, tüm bazilikayı bir ay içinde taramak mümkün olacak" diyor.

Sabit bir taş anıt olmaktan çok uzak olan Sagrada Familia, neredeyse canlı bir şey gibi tepki veriyor. Villa, bu sürekli hareket ve evrimin Gaudi'nin kilisenin organik tasarımını yansıttığını söylüyor.

"Doğa öğretmeniydi."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.