Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tiflis Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürcistan'da resmi temaslar kapsamında Tiflis Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve büyükelçilik heyetine teşekkür etti.
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi temaslarda bulunmak üzere gittiğimiz Gürcistan'da Tiflis Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Nazik misafirperverlikleri için Büyükelçimiz Sayın Ali Kaan Orbay'a ve Büyükelçilik heyetine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
