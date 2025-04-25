Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden 'deprem' uyarısı
İstanbul'da saat ardı ardına meydana gelen ve en büyüğü 4.3 büyüklüğünde olan 4 depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara, Hava Trafik Kontrolörü tarafından 'Ufak bir deprem oldu' bilgilendirmesi yapıldı. O sırada iniş yapan uçaklar, pist kontrolü yapılması için kısa süre havada bekletildi.
İstanbul'da ardı ardına meydana gelen 3.5, 4.3, 3.7 ve 3.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçakların iniş izinleri iptal edildi.
İNİŞ YAPAN UÇAKLARA KULEDEN 'DEPREM' UYARISI
Pist kontrolü için iniş izninin iptal edildiğini uçaklara bildiren Hava Trafik Kontrolörü, 'Ufak bir deprem oldu' şeklinde bilgilendirme yaparak pilotlara durumu açıkladı.
KONUŞMALAR TELSİZ KAYITLARINDA
Bir uçağın pilotu ise, 'Depremin büyüklüğü ve merkezi hakkında bilgi var mı?' sözleri ile bilgi istedi. Kule ile uçaklar arasındaki konuşmalar, telsiz kayıtlarına yansıdı.
NORMALE DÖNÜLDÜ
Havalimanının pistlerinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine, uçaklar normal şekilde inişlerini gerçekleştirdi.