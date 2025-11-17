Haberler

Sabahattin Seven: Dünyadaki Müslümanlara karşı zulüm neden var?

Güncelleme:
Sabahattin Seven, dünyadaki Müslümanlara yönelik zulüm konusunda görüşlerini paylaştı. Seven, en çok kan, gözyaşı ve acıyı Müslüman coğrafyalardan yükseldiğini belirtti. Gazze, Suriye, Yemen, Doğu Türkistan, Myanmar ve Keşmir'deki durumları örnek göstererek, bu zulmün tesadüf olmadığını ifade etti. Seven, Müslümanların bölünmüş durumda olduğunu ve herkesin kendi çıkarlarına düştüğünü belirtti.

"Dünyaya baktığımızda görüyoruz ki, en çok kan, gözyaşı ve acı Müslüman coğrafyalardan yükseliyor," dedi Sabahattin Seven. " Gazze'de bombaların altında kalan çocuklar, Suriye'de yıkılmış şehirler, Yemen'de açlıktan ölen bebekler, Doğu Türkistan'da susturulmuş bir halk, Myanmar'da kimliği silinen insanlar, Keşmir'de her gün yeniden başlayan işkenceler… Hepsinin ortak noktası Müslüman olmalarıdır," diye ekledi.

Seven, "Bu zulüm tesadüf değil," dedi. "Zalimler birlik içinde hareket ederken, Müslümanlar bölünmüş durumda. Herkes kendi kavgasına, kendi hesabına düşmüş. Oysa Allah, 'Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın' diye buyuruyor. Biz bu emri unuttuk. Birliğin yerini ihtilaf, kardeşliğin yerini çıkar aldı."

Konuşmasında dünyanın sessizliğine de dikkat çekti: "Bugün medya, zulmü meşrulaştıran bir dil kullanıyor. Bir annenin feryadı ekran süresi kadar yaşıyor, sonra unutuluyor. Vicdanlar uyuşturulmuş, insanlık tepkisiz. Batı, özgürlük ve insan hakları söylemini sadece kendi menfaatine hizmet ettiği sürece hatırlıyor. Filistin'de bir çocuk ölürken dünya sessiz kalıyor ama bir taş atıldığında kıyamet kopuyor."

Seven, geçmişi hatırlatarak şunları söyledi: "Bir zamanlar Müslüman şehirler insanlığın vicdanıydı. Kudüs, Bağdat, Şam, Kahire, İstanbul… Buralar sadece toprak değil, adaletin ve merhametin merkezleriydi. Şimdi bu merkezler yıkılmış durumda çünkü ilimden, hikmetten, ahlaktan uzaklaştık. Gücün dilini öğrenirken, merhametin dilini unuttuk."

"Bugün yaşanan zulüm sadece Müslümanların değil, insanlığın sınavıdır," diye ekledi. "Her zulüm aslında insanlığın vicdanını test eder. Biz sustukça, onlar daha da pervasızlaşıyor. Çünkü zulmün en büyük destekçisi sessizliktir."

Seven, sözlerini umutla bitirdi: "Ama hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez. Zulüm ne kadar büyürse, direniş de o kadar güçlenir. Gazze'deki çocukların duası, Doğu Türkistan'daki sabır, Yemen'deki umut bu ümmetin yeniden dirilişinin habercisidir. Allah'ın vaadi haktır; zulmedenler nasıl bir sona uğrayacaklarını görecekler. Biz yeter ki yeniden kardeş olalım, yeniden bir olalım, yeniden insan olalım."

"Zulmün hükmü geçicidir, ama adaletin sesi ebedidir"

