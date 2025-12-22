Ryanair uçağında korku dolu anlar, yakıt tankeri ile çarpıştı

Edinburgh Havalimanı'nda Ryanair'e ait bir yolcu uçağı, yakıt tankeriyle çarpıştı. Olay nedeniyle uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, sefer iptal edildi.

İlk belirlemelere göre, uçağın kanat ucu, apron üzerinde bulunan yakıt aracının kabin kısmına çarptı. Temasın ardından standart emniyet prosedürleri devreye alındı.

Yetkililer, olayda: yangın çıkmadığını, herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Uçakta bulunan yolcular ise kontrollü ve güvenli şekilde tahliye edildi.

YEDEK UÇAK DEVREYE ALINDI

Edinburgh–Faro hattında yapılması planlanan uçuş, uçağın teknik incelemeye alınması nedeniyle gecikmeye uğradı. Ryanair, seferin yedek bir uçakla gerçekleştirileceğini ve yolcu güvenliğinin öncelik olduğunu duyurdu.

Uçuşun gün içinde ileri bir saate yeniden planlandığı, uçuş bilgilerine ilişkin güncellemelerin ise FlightRadar24 üzerinden paylaşıldığı belirtildi.

HAVALİMANI OPERASYONLARI ETKİLENMEDİ

Yetkililer, olayın diğer geliş ve gidiş seferlerini etkilemediğini, apron operasyonlarının kısa sürede normal akışına döndüğünü açıkladı. Teknik ekipler, temas eden uçağın kanat yapısı ve ilgili sistemlerinde detaylı kontroller başlattı.

Havacılıkta yer olaylarının, düşük hızlarda gerçekleşse dahi kanat ucu, yakıt sistemleri ve gövde bileşenleri açısından kapsamlı inceleme gerektirdiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda, ilgili otoritelerin ve havayolunun kök neden analizi yaparak apron prosedürlerini değerlendirmesi bekleniyor.

RYANAİR'DEN AÇIKLAMA

Ryanair tarafından yapılan bilgilendirmede, temasın kanat ucu ile yakıt aracının kabini arasında gerçekleştiği, yolcuların normal prosedürlerle indirildiği ve uçuşun yedek uçakla tamamlanacağı ifade edildi.