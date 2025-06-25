Rutte'ye açık açık soruldu: Trump'ı bu kadar övmeniz normal mi?

Rutte'ye açık açık soruldu: Trump'ı bu kadar övmeniz normal mi?
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Rutte'ye açık açık soruldu: Trump'ı bu kadar övmeniz normal mi?
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD Başkanı Trump'a yönelik övgü dolu sözleri Lahey'deki zirveye deyim yerindeyse damga vurdu. Zirvenin deklarasyonunun yayımlanmasının ardından Rutte bir gazetecinin kendisine yönelttiği "Trump'ı bu kadar övmeniz normal mi?" sorusuna "Trump sizce biraz övülmeyi hak etmiyor mu? İran konusunda hedeflerine ulaştı. Bence kesinlikle hak ediyor" yanıtını verdi.

NATO üyeleri savunma harcamalarını 2035 itibarıyla yüzde 5'e yükseltme konusunda anlaşmaya vardı. NATO zirve bildirisinde, 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu, "2026'daki toplantıyı sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi. NATO zirvesi bildirisinde ayrıca, "Üye ülkeler NATO'nun 5. maddesine olan bağlılıklarını teyit etti" denildi.

"GÜVEN İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

Deklarasyonun paylaşılmasının ardından konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Lahey yatırım planımızla birlikte biz savunma harcamalarımızı GSYİH'mızın yüzde 5'ine çıkarıyoruz. Geçmişte bu yüzde 2'ydi. Tüm üyelerin bu yönde çalışacağını söylemek istiyorum. Bizim amacımız orduyu güçlendirmek. Biz birlikte karşılaştığımız zorlukların farkındayız. Buna yanıt vermek için bir araya geldik. Önemli bir savunma bütçesi kararlılığımız var. Akdeniz'in batı yakasından, doğu yakamıza kadar hepimiz artık güven içinde olmak istiyoruz dedik ve bu yönde adım attık. ABD, NATO konusunda kararlı. NATO üyesi olmayı sürdürecek. ABD, Kanada ve NATO üyelerinin savunma bütçesine daha fazla katkıda bulunmasını istiyor" açıklamasında bulundu.

Rutte şöyle devam etti: "Ukrayna bizim dostumuzdur. 35 milyar euro'luk bütçe bağışla birlikte Ukrayna'ya desteğimizi sürdürüyoruz. Ukrayna ile dayanışma içinde çalışacağız. Ukrayna'nın NATO üyeliğini de desteklemeyi sürdüreceğiz. Putin'in bir daha Ukrayna'ya saldırmamasını amaçlıyoruz. Bizim amacımız Ukrayna'nın savaşabilmesini sağlamak. Para göndererek, askeri harcamalarını güçlendirmek amacımız. 5. madde son derece net. Detaylara girmeyeceğiz, çünkü düşmanlarımızı daha da akıllı kılmak istemiyoruz.

"TRUMP'I ÖVMENİZ NORMAL Mİ?" SORUSUNA YANIT

Rutte, bir gazetecinin 'Trump'ı övmeniz normal mi?' sorusuna, "Bence öyle bir durum söz konusu değil. Trump iyi bir dostumuz ve mesela bizim daha fazla yatırım yapmamızı sağlıyor. Trump sizce biraz övülmeyi hak etmiyor mu? İran konusunda hedeflerine ulaştı. İran'ın nükleer yetkinliklerini imha etti. Bence kesinlikle övülmeyi hak ediyor Trump" yanıtını verdi.

RUTTE: ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI HUKUKA UYGUN

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Lahey'de zirve boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik övgü dolu sözleri adeta toplantıya damga vurdu. Rutte "İran ve İsrail arasındaki savaşla ilgili de Başkan Trump bu ateşkesin sürmesi için sıkı bir şekilde çalışıyor. İran nükleer silaha sahip olamaz. ABD'nin İran'a saldırısı legaldir. Trump çok kritik bir görev üstlendi. ABD'nin operasyonunu başka bir ülke yapamazdı. Bu saldırı İran'a çok büyük bir darbe vurdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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