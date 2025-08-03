Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi

Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi
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Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi
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Rusya, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin tesislerinden birini vurdu. Tesisi topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vuran Rusya'nın hedef aldığı noktadan dumanlar yükseldiği görüldü. Öte yandan saldırıya misilleme yapan Ukrayna, Soçi'deki petrol deposuna saldırdı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin destek tesislerinden birinin vurduğunu aktardı.

Ajanstan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin UAEA ekibine tesisin saat 09:00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği, UAEA ekibinin ise aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği duyduğu belirtildi.

TESİSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Açıklamada, söz konusu nükleer santralden yaklaşık 1200 metre uzaklıkta bulunan bir tesisten ise dumanların yükseldiğinin görüldüğü aktarıldı. Açıklamada görüşüne yer verilen UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ise "Nükleer santralin yakınında meydana gelen herhangi bir saldırı, hedefi ne olursa olsun, nükleer güvenlik için de potansiyel riskler oluşturur ve önlenmelidir. Bir kez daha, nükleer kazaların devam eden riskini önlemek için nükleer tesislerin yakınında askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesini talep ediyorum" ifadesini kullandı. Söz konusu saldırı nedeniyle santralde herhangi bir sızıntı tespit edilmediği bildirildi.

Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi

UKRAYNA'DAN MİSİLLEME GECİKMEDİ

Öte yandan Ukrayna, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin tesislerinden birini vurması sonrası Soçi'deki petrol deposuna saldırdı. Soçi bölge valisi yangının Ukrayna Ordusu'na bağlı dronların saldırısı sonucu çıktığını açıkladı.

Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 120 itfaiyecinin yangını söndürmek için çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya sivil havacılık otoritesinden yapılan açıklamada ise hava trafiğinde güvenliği sağlamak için Soçi havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Kime ne faydası var. Batının oyunları işte

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