Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasının başrolü! Putin'in ısrarla istediği ismin Medvedçuk olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir takasında adı geçen 200 kişinin misafirimiz olduğunu söylemişti. Erdoğan, "Putin'in ısrarla üzerinde durduğu ismi Rusya'ya gönderdik" demişti. Söz konusu kişinin Putin'in en yakın dostlarından olan Ukraynalı eski milletvekili Victor Medvedçuk olduğu öğrenildi. Nisan ayında Ukrayna'da yakalanan şahsın, Putin'in kızının vaftiz babası da olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz hafta Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşta iki ülkenin aldığı esirler takas edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığında gerçekleştirilen mübadele, dünyada da manşetleri süsledi.

"PUTİN'İN ISRARLA İSTEDİĞİ İSMİ RUSYA'YA GÖNDERDİK"

Dün yaptığı açıklamada esir mübadelesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Ve bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. İçlerinden bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Ve şu an itibariyle de bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ve bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN YAKIN DOSTU ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gönderdiklerini söylediği kişi, Vladimir Putin'in en yakın dostu çıktı. Ukraynalı iş adamı ve eski milletvekili Viktor Medvedçuk olduğu öğrenilen ismin, savaş öncesinde Ukrayna'nın en zengin 12'nci adamı olduğu biliniyor. Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da iddia ediliyor.

"200 ASKER MEDVEDÇUK KARŞILIĞINDA TAKAS EDİLDİ"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna ile Rusya arasında yapılan anlaşma doğrultusunda gerçekleştirilen esir takasının çok zor ve başarılı bir operasyonla gerçekleştirildiğini söyledi. Bodnar, "Ukrayna, Belarus ve Rusya sınır kapısında 200 askerimiz, Viktor Medvedçuk karşılığında takas edildi. Türkiye'de ise biz 5 Azov komutanımızı aldık, karşılığında ise Rusya'ya 55 Rus askeri verdik." dedi.

NİSAN AYINDA YAKALANMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Nisan ayında Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız" ifadesini kullanmıştı.