Rusya ve Ukrayna arasında Mariupol kavgası! İki taraftan da bölge için farklı açıklama

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Savaşın başladığı günden bu yana ağır saldırı altında olan bölgelerden biri olan Mariupol'de Rus işgali devam ederken, bölgeden gelen son haberler bir anda gözleri yeniden Mariupol'e çevirdi.

"KONTROLÜ TAMAMEN ELE GEÇİRDİK"

Rusya savunma bakanlığı, bir demir-çelik fabrikası civarındaki Ukraynalı savaşçılar dışında Mariupol'ün kontrolünün tamamen ele geçirildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

KISMI İŞGALİ KABUL ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumartesi akşamı yaptığı konuşmada, Ukrayna kuvvetlerinin Mariupol'ün sadece küçük bir bölümünü kontrol ettiğini kabul etti; hükümetinin bu güçlerle günlük temas halinde olduğunu belirtti. Zelenski, Mariupol'deki savaşçıların öldürülmesi halinde barış görüşmelerinin sona ereceğini söyledi.

RUSYA İÇİN STRATEJİK ÖNEMİ VAR

Reuters'in aktardığına göre Ukrayna lideri, durumun son derece ağır olduğunu kaydetti. BBC'ye demeç veren Ukrayna milletvekili Oleksi Gonçarenko, Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin Rusya'ya teslim olmayacağını söyledi. Rusya'nın kontrolündeki Kırım ile doğudaki Donbas bölgesi arasında karadan bağlantıyı sağlayacak bir konumda olduğu için Mariupol 'ü ele geçirmek Rusya açısından stratejik önem taşıyor.

UKRAYNA CEPHESİNDEN TAM TERSİ AÇIKLAMA

Rus tarafından "kontrolü tamamen ele geçirdik" açıklamaları gelirken, Ukrayna tarafı ise söz konusu iddiaları yalanladı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "Mariupol'u ele geçirdik" iddiasının gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal

"HİÇBİR BÜYÜK KENTİ ELE GEÇİREMEDİLER"

Şmihal, ABD merkezli ABC News'un canlı yayınına katılarak konuya ilişkin soruları yanıtladı. Donbass bölgesinde çatışmaların devam ettiğini ve teslim olmayacaklarını ifade eden Şmihal, Rusya'nın iddiasının aksine "Ukrayna'da hiçbir büyük kent ele geçirilmedi" açıklaması yaptı.

İDDİALAR DOĞRUYSA RUSYA İÇİN BÜYÜK BİR ADIM OLACAK

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Azak Denizi'nin liman kenti Mariupol'un kontrolünün tamamen ele geçirildiğini ve çatışmaların yalnızca Azovstal çelik fabrikası çevresinde sürdüğünü belirtmişti. Söz konusu iddianın doğrulanması halinde bunun, Rusya'nın 24 Şubat'tan beri ülkede ele geçirdiği en büyük kent olacağı kaydedilmişti.