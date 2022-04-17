Rusya ve Ukrayna arasında Mariupol kavgası! İki taraftan da bölge için farklı açıklama
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta en fazla hasar gören bölgeler arasında yer alan Mariupol'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'u ele geçirdiklerini açıklarken, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın "Mariupol'u ele geçirdik" iddiasını yalanladı.
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Savaşın başladığı günden bu yana ağır saldırı altında olan bölgelerden biri olan Mariupol'de Rus işgali devam ederken, bölgeden gelen son haberler bir anda gözleri yeniden Mariupol'e çevirdi.
Rusya savunma bakanlığı, bir demir-çelik fabrikası civarındaki Ukraynalı savaşçılar dışında Mariupol'ün kontrolünün tamamen ele geçirildiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumartesi akşamı yaptığı konuşmada, Ukrayna kuvvetlerinin Mariupol'ün sadece küçük bir bölümünü kontrol ettiğini kabul etti; hükümetinin bu güçlerle günlük temas halinde olduğunu belirtti. Zelenski, Mariupol'deki savaşçıların öldürülmesi halinde barış görüşmelerinin sona ereceğini söyledi.
Reuters'in aktardığına göre Ukrayna lideri, durumun son derece ağır olduğunu kaydetti. BBC'ye demeç veren Ukrayna milletvekili Oleksi Gonçarenko, Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin Rusya'ya teslim olmayacağını söyledi. Rusya'nın kontrolündeki Kırım ile doğudaki Donbas bölgesi arasında karadan bağlantıyı sağlayacak bir konumda olduğu için Mariupol 'ü ele geçirmek Rusya açısından stratejik önem taşıyor.
Rus tarafından "kontrolü tamamen ele geçirdik" açıklamaları gelirken, Ukrayna tarafı ise söz konusu iddiaları yalanladı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "Mariupol'u ele geçirdik" iddiasının gerçek dışı olduğunu dile getirdi.
Şmihal, ABD merkezli ABC News'un canlı yayınına katılarak konuya ilişkin soruları yanıtladı. Donbass bölgesinde çatışmaların devam ettiğini ve teslim olmayacaklarını ifade eden Şmihal, Rusya'nın iddiasının aksine "Ukrayna'da hiçbir büyük kent ele geçirilmedi" açıklaması yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Azak Denizi'nin liman kenti Mariupol'un kontrolünün tamamen ele geçirildiğini ve çatışmaların yalnızca Azovstal çelik fabrikası çevresinde sürdüğünü belirtmişti. Söz konusu iddianın doğrulanması halinde bunun, Rusya'nın 24 Şubat'tan beri ülkede ele geçirdiği en büyük kent olacağı kaydedilmişti.