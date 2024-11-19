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Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük

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ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için izin vermesinin ardından ilk saldırı gerçekleşti. Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın füzelerle saldırdığı ve 6 füzeden 5'inin düşürüldüğü bildirildi. ABD'nin Ukrayna'ya izin vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik bir imza geldi. Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ABD yapımı Ordu Taktik Füze Sistemlerini (ATACMS) Rus topraklarında kullanma izni verdi. Biden'ın izin vermesinin ardından Ukrayna tarafından Rusya'ya ilk saldırı gerçekleştirildi. Ukrayna Savunma Kuvvetleri ilk kez ATACMS balistik füzelerini kullanarak Rus topraklarına saldırı düzenledi.

UKRAYNA, ABD FÜZELERİYLE RUSYA'YI VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi.

CAN KAYBI VE HASAR YOK

Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok."

ATACMS NEDİR?

Süpersonik bir taktik balistik füze türü olan ATACMS, ABD savunma şirketi Ling-Temco-Vought (LTV) ve F-35 savaş jetlerini de üreten Lockheed Martin tarafından tasarlandı. ATACMS füzeleri katı yakıt kullanıyor. 4 metre uzunluğunda ve 610 mm çapında, en uzun menzili 300 kilometreye kadar çıkıyor. Füzeyi Ukrayna için önemli kılan da bu menzilleri. Her ATACMS füzesinin maliyeti yaklaşık 1,5 milyon dolar.

ATACMS katı roket itici ile beslenir ve yüksek hız ve yüksek açıyla geri dönmeden önce atmosfere doğru balistik bir yol izler, bu da onları engellemeyi zorlaştırır. İki farklı tipte savaş başlığı taşıyacak şekilde yapılandırılabiliyorlar. Birincisi, geniş bir alanda daha hafif zırhlı birimleri yok etmek için tasarlanmış yüzlerce bombacıkla donatılmış bir kümeden oluşuyor. Bunlara park edilmiş uçaklar, hava savunmaları ve asker yoğunlukları dahil olabiliyor.

İLK KEZ 1991'DE KULLANILDI

İkinci tür, sertleştirilmiş tesisleri ve daha büyük yapıları yok etmek için tasarlanmış 225 kg'lık yüksek patlayıcı bir varyantı olan tek bir savaş başlığı. ATACMS'ler ilk olarak 1991 Körfez Savaşı'nda kullanıldı. ABD Ordusu şu an ATACMS füzeleri 500 km'ye kadar çıkabilen daha hızlı, daha ince bir silah olan yeni nesil Hassas Vuruş Füzesi ile değiştiriyor.

PUTIN'DEN KRİTİK İMZA

ABD yönetiminin, uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için Ukrayna'ya izin verdiği yönündeki haberlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dünyayı ürküten bir imza geldi. Putin ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük
Haberler.com / Ayça Elal - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFA null:

Rusya haritadan sil Ukrayna'yi kendileri kasindi

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıserkan caner:

ukranya zorla gaşiniyi;)

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAli Kerem:

Ukrayna ve Rusya abdnin gazına geliyor milletler çatışirken onlarda ortadogudan toprak kazanıp dünyada hüküm sürecek

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

putin nükleeri salda gözümüz gönlümüz açılsın çok zıplıyor nu abd yalakalari

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıMurat Kara:

aha 3.dünya savaşı başladı mı yoksa bu savaş hiç kimseye fayda sağlamaz

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Haber YorumlarıTolga Akay:

Zelensky zki tuttu Ermenistan cumhur başkanı gibi olacak sonu eğer yaşarsa

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

ZORLA SAVAŞ ÇIKARTACAK BU OE.AMERİKA VE AVRUPA.. ZELENSLİ SALAĞI ZATEN ML.

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