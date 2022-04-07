Savaşta arabuluculuk için Türkiye'ye rakip çıktı! Macaristan, Putin ve Zelenski'yi buluşturmak için harekete geçti
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Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş 43. gününde devam ediyor. Sahada şiddetin dozu zaman zaman artarken barış masasında ise müzakereler sürdürülüyor. İki ülke arasında arabulucu rolünde Türkiye öne çıkarken, bu konuda yeni bir hamle de Rusya'ya yakın bir ülke olarak görülen ve Avrupa'yla gergin ilişkilere sahip Macaristan'dan geldi. Macaristan Başbakanı Orban, Putin'i Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesi için Budapeşte'ye davet ettiğini söyledi.
Ukrayna ve Rusya arasındaki 24 Şubat'ta başlayan savaş 43. gününde de devam ediyor. Şimdiye kadar gerçekleşen barış müzakerelerinde henüz net bir sonuç çıkmazken taraflar görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.
İki ülkenin heyetleri geçtiğimiz hafta Türkiye önderliğinde İstanbul'da bir araya gelmişti. Tüm dünyanın gözü bu toplantıya çevrildi, taraflar arabulucu rolü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletmişti. Ayrıca Türkiye'nin adı Ukrayna'nın talep ettiği "garantör ülkeler" arasında da yer almıştı.
Rusya- Ukrayna savaşında ateşkes çabaları için dikkat çeken bir hamle, Avrupa'da Rusya'ya en yakın ülkelerden biri olan Macaristan'dan geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'yla ateşkes görüşmeleri için Budapeşte'ye davet ettiğini söyledi. Putin'e Macaristan'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yanı sıra Fransa ve Almanya liderleriyle de ateşkes için bir araya gelme önerisinde bulunduğunu kaydeden Orban, Rus liderinin bu öneriye olumlu yaklaştığını, ama bazı şartları olduğunu söylediğini aktardı.
AFP'nin haberine göre "Devlet Başkanı Putin'e hemen bir ateşkes ilan etme çağrısı yaptım" diyen Orban, Putin'in Zelenski'le masaya oturmak için hangi şartları talep ettiğine değinmedi. Orban, Pazar günü ülkesinde düzenlenen seçimde bir kez daha zafer kazanmıştı.
Öte yandan, Rus ordusunun çekildiği bölgelerde sivillerin sokaklarda öldürüldüğünü gösteren görüntüler, son dönemde ateşkes yolundaki olumlu havayı dağıttı. Katliam iddialarına sahne olan Buça'yı ziyaret eden Zelenski, burada yaptığı açıklamada "Putin ile aramızda bir toplantı olmayabilir" demişti.
Rusya'ya yakın bir ülke olarak dikkat çeken Macaristan ise, son dönemde Ukrayna'daki savaşa yönelik yaklaşımıyla eleştirilerin hedefi oluyor. Zelenski, Macaristan'ın Rusya karşısında Ukrayna'ya destek vermemesini eleştirerek "Macaristan, Rusya ve dünyanın geri kalanı arasında seçim yapmalı" demişti.
Macaristan Dışişleri Bakanlığı, dün ülkedeki Ukrayna büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurmuştu. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medyada yaptığı açıklamada Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakaret ettiğini, ülkenin güvenliği için Ukrayna'ya silah göndermediklerini ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek vermeyeceklerini belirtmişti.