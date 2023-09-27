Rusya, Ukrayna'nın Sivastopol'daki füze saldırısını ABD ve İngiltere ile koordineli gerçekleştirdiğini iddia etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Sivastopol'daki Karadeniz Filosu karargahına düzenlenen saldırının ABD'li ve İngiliz istihbarat yetkililerinin koordinasyonuyla gerçekleştiğini söyledi. Zaharova ayrıca, ABD ve AB'nin Ermenistan'ı güvenlik anlaşmasından ayrılmaya zorladığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Sivastopol'daki Karadeniz Filosu karargahına Ukrayna tarafından düzenlenen saldırının ABD'li ve İngiliz istihbarat yetkililerinin koordinasyonuyla gerçekleştiğini söyledi.

Ukrayna'nın Kırım'a bağlı Sivastopol'daki Rus Karadeniz Filosu karargahına düzenlendiği füze saldırısıyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "22 Eylül'de Sivastopol tekrar saldırıya uğradı. Bu saldırının, NATO uydu sistemleri, keşif uçakları kullanılarak önceden planlandığından, ABD'li ve İngiliz istihbarat uzmanlarının tavsiyeleri ve yakın koordinasyonuyla gerçekleştirildiğinden en ufak bir şüphemiz yok. Bu terör eylemlerinin tek amacı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin başarısız taarruzlarına karşı dikkatleri başka yöne çekmek ve toplumumuzu korkutup panik oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

"ABD ve AB, Ermenistan'ı güvenlik anlaşmasından ayrılmaya zorluyor"

Ermenistan ve Rusya ilişkilerine yönelik konuşan Zaharova, "Edindiğimiz bilgilere göre Washington ve Brüksel, Ermenistan'ı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden ayrılmaya, NATO ile iş birliğini hızlandırmaya, askeri-teknik iş birliklerini arttırmaya çalışıyor" dedi. ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Dağlık Karabağ'daki durumu değerlendirmeden Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalatmaya çalıştığını ifade eden Zaharova, ABD'li bazı vakıf başkanı ve yöneticilerin Ermenistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlere dikkat çekerek bu ülkede Rusya karşıtı politikaların hedeflendiğini kaydetti.

Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'daki misyonlarını sürdürdüğünü belirten Zaharova, "Barış güçlerimiz bölgede. Bu iyi niyetimizin, tavrımızın göstergesidir. Biz Ermenistan ile müttefiklik ilişkilerine her zaman özen gösterdik ve hiçbir zaman bunu kötüleştiren taraf olmayacağız" dedi.

Zaharova, Ermenistan ile imzalanan ikili anlaşmaların da iki halkın çıkarları doğrultusunda uygulanmaya devam edeceğini söyledi. - MOSKOVA