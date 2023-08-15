Rusya, Ukrayna'nın Farklı Bölgelerine Füze Saldırıları Düzenledi

Rusya'nın gece saatlerinde Lviv, Dnipropetrovsk, Volın, Çerkası ve diğer bölgelere füze saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırılarda can kaybı ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Rusya'nın, gece saatlerinde Ukrayna'nın Lviv, Dnipropetrovsk, Volın, Çerkası ve diğer bölgelerine füze saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lviv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Maksim Kozinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, gece bölgeye füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Lviv kentinde füze parçalarının 2 apartmana düştüğünü aktaran Kozinskiy, "Bu evlerde yangın çıktı, hasar oluştu, insanlar tahliye edildi. Yaralılar var, can kaybına ilişkin bilgi kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergey Lısak da sosyal medya paylaşımında, Rusya'nın füze saldırıları sonucunda Dnipro şehrindeki bir iş yerinde yangın çıktığını, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lısak, bölgede 7 seyir füzesinin düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Volın Bölgesi Askeri İdare Başkanı Yuriy Pogulyayko, Rus füzesinin Lutsk şehrindeki bir iş yerine isabet ettiğine dikkati çekerek saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Çerkası Bölgesi Askeri İdare Başkanı İgor Taburets, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabaha karşı Rusya'nın Çerkası bölgesine füze saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Füzenin bir iş yerini vurduğunu aktaran Taburets, "Başka bir füze sağlık kurumunun bulunduğu alana düştü. Can kaybı yaşanmadı." ifadelerine yer verdi.

Taburets, saldırılarda su ve ısı şebekelerinin zarar gördüğünü, olay yerinde ilgili servislerin çalıştığını kaydetti.

"Ukrayna hava kuvvetlerince 16 seyir füzesi imha edildi"

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, sabah 04.00 sularında Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve denizden füze saldırıları düzenlediği belirtildi.

Çeşitli tipte 28 seyir füzesinin fırlatıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildiği, birçok bölgede hava savunma sisteminin çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Hava muharebesi sonucunda Ukrayna hava kuvvetleri araçları savunma güçlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde 16 Kalibr ?-101/?-555 tipi seyir füzesi imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Rus ordusunun Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerine 8 C-300-400 uçaksavar güdümlü füzesi fırlattığı aktarıldı.