Rusya, Ukrayna İHA'larını imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova, Sivastopol ve Kaluga'ya saldırı düzenlenmek amacıyla Rus hava sahasına giren 11 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin insansız hava araçlarıyla terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri Kaluga ve Moskova bölgeleri ile Sivastopol şehri üzerinde engellendi. Moskova şehri yönünde uçan İHA'lar Kaluga bölgesinin Maloyaroslavl semalarında ve Moskova bölgesinin Odintsovo semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Sivastopol şehri yakınlarında ise iki İHA görev başındaki hava savunma teçhizatı tarafından imha edilmiş, diğer dokuz İHA ise elektronik harp teçhizatı tarafından baskı altına alınmış ve hedeflerine ulaşamadan Karadeniz sularına düşmüştür. Engellenen terör saldırıları sonucunda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmemiştir" denildi.