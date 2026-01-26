Haberler

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Havalimanı'ndan savaş uçakları, helikopterler ve askeri teçhizatı nakliye uçaklarına yükleyerek kademeli geri çekilme sürecini başlatırken, adım bölgedeki askeri ve siyasi dengelere dair soru işaretlerini artırdı.

  • Rus askerleri ve askeri teçhizat, Suriye'nin Kamışlı Havalimanı'ndan Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'ne taşınıyor.
  • Rus kuvvetlerinin bölgeden tamamen ayrılıp ayrılmayacağı belirsiz, bazı birlikler ve hava savunma sistemleri hâlâ Kamışlı'da kalıyor.
  • Kamışlı Havalimanı, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın stratejik bir noktada bulunuyor.

Suriye'nin Kamışlı Havalimanı'nda konuşlu Rus askerlerinin, savaş uçakları, helikopterler ve askeri teçhizatlarla birlikte kademeli olarak çekilmeye başladığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre, Rus ordusuna ait İlyuşin askeri nakliye uçakları, üsse getirilen unsurları Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'ne taşıyor.

Kaynaklar, Rus kuvvetlerinin bölgeden tamamen ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu aktarıyor. Bazı raporlar birliklerin bir kısmının hâlâ Kamışlı'da kaldığını, özellikle hava savunma sistemleri ve bazı savaş uçaklarının bölgede konuşlandırılmaya devam ettiğini söylüyor.

SAHADA GERİLİM VE STRATEJİK DEĞİŞİM

Çekilme haberi, Suriye'de Beşar Esad sonrası denetimin değişmesine ve bölgedeki yeni siyasi-militar dengelere bağlanıyor. Suriye geçici hükümeti ile Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında sağlanan ateşkesin ardından Rus birliklerinin konumunu yeniden değerlendirdiği belirtiliyor.

Rus askeri varlığının yeniden konuşlandırılması ya da tamamen kaldırılması konusunda resmi bir Moskova açıklaması henüz yok. Ancak taşınan teçhizat ve birliklerin, savaşın sürdüğü kuzeydoğu Suriye'deki kontrol ve güvenlik dinamiklerini etkileyeceği yorumları yapılıyor.

STRATEJİK ÜS ÖNEMİNİ KORUYOR

Kamışlı Havalimanı, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın stratejik bir noktada bulunuyor. Rusya için uzun süredir Suriye'deki askeri varlığın bir parçası olan bu üssün geleceği, bölgedeki jeopolitik mücadele ve kuvvet dengeleri açısından kritik kabul ediliyor.

Potin , baktı ki Suriye'nin gidişatında hayır , kendisine de ekmek yok , içerideki sorunlar dağları aşmış , ambargolar yüzünden dışarı mal satamıyor , tarifeler başını ağrıtıyor ,bari bir beladan kurtulayım , buradakiler başının çaresine baksın , diye düşünmüştür

