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Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

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Rusya, Ukrayna'nın Sumi kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi hayatını kaybederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski "Rusya tam da böyle bir terör istiyor ve savaşı uzatıyor. İnsanları kiliseye giderken öldürdüler" dedi.

Rusya, Ukrayna'nın Sumy (Sumi) kentine füze saldırısı düzenledi. Kentin Belediye Başkanvekili, ilk belirlemelere göre saldırıda 20'den fazla kişinin öldüğünü söyledi.

"İNSANLARI KİLİSEYE GİDERKEN ÖLDÜRDÜLER"

Saldırı sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Sumy'e balistik füze saldırısı düzenlediğini çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti. Zelenski, saldırının, Paskalya'dan önceki son pazar olan "Palm Sunday"de gerçekleştiğini ve insanların kiliseye giderken öldürüldüğünü kaydetti.

Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

"RUSYA'YA BASKI YAPILMADAN BARIŞ İMKANSIZ"

Açıklamasının devamında Zelenski, "ABD, Avrupa ve bu savaşın, cinayetlerin sona ermesini isteyen herkes, sert bir şekilde karşılık vermelidir. Rusya tam da böyle bir terör istiyor ve savaşı uzatıyor. Rusya'ya baskı yapılmadan barış imkansız. Görüşmeler hiçbir zaman balistik füzeleri durdurmadı.

Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

İhtiyaç duyulan şey, tıpkı bir teröristin hak ettiği gibi Rusya'ya karşı bir tutum sergilemektir. Ukrayna'nın yanında duran ve yaşamı savunmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

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Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Bu gün filistinde kaç şehit var bilen var mı? Ukraynadan tane tane sayıyoruz ölüleri Filistinden bin bin yazıklar olsun bize.

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Filistine biz neden siha göndermiyoruz, ukraynaya 1 tane bedava bile verdik diye biliyorum, hani din kardeşlerimiz.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMahmut:

Rusya bir yandan üretim yaparak ürettikleri füzeleri deniyor, zaten depolar boş doğru düzgün asker de yok ama elindeki kozların sonuna kadar oynamaya kararlı. Ukrayna’da artık Amerika’nın batının istediklerini yapmak zorunda artık toprak mı verir, maden mi verir ne verirse verip geride kalan toprakların da insanlarını güvenli bir şekilde normal hale döndürmesi gerekiyor. yoksa her geçen gün olan hep sivil insanlar oluyor. böylece batının iki yüzlüğünü bütün dünya bir kez daha görmüş oluyor hem Ukrayna’da hem Filistin’de ama o kadar cahil insanlar çok ki hâlâ batıya güveniyorlar hâlâ batıya tapıyorlar. son çare Türkiye imparatorluğu’nun geri gelmesidir ve adalet öyle sağlanır yoksa dünya kalmış Yamyamların eline. kim kime düm düme ,,,,,

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

İster Filistin’ ister Ukrayna neresi olursa olsun masum insanlar öldürülmemeli. Ben burada en çok amerıka gibi sadece kendi menfaatini düşünen bir devletle iş birliği yapan ukrsynanın dansöz başkanına kızıyorum

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıDüsünür:

İklim kanunun ilk 4 maddesi meclisten gecmistir

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Haber Yorumlarıizzet Ulas:

Türkiye'de olamadı ama tiyatrocu Ekrem'i Ukrayna'nın Devlet Başkanı yapalım.

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Haber YorumlarıO Z:

Zelenski sende artık özgür bir ülke olarak AB ve ABD ye bakmadan kendi kararını ver ve barışa imza at. Ama yok eğer öyle yaparsan bu seferde AB ve ABD sana saldırır. Tamda bıyık sakal arasında kaldın iyi mi.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Nerede olsa olan masum insanlara oluyor..baştaki ruhsuzlar birine bomba gönderme cesareti olsa ortalık süt liman olur..ama bu durum korkudan ziyade köpek köpeği ısırmaz ile saplanmış anlaşma gibi duruyor..

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Haber YorumlarıKeskin:

Trump den yüz buldu olan oldu. Dostum Trump,Kardeşim esed, kankim putin ne çabuk unutuyor küçük beyinliler..küçük beyinlilere de sıra gelir

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Haber Yorumlarıaysun:

İnsanlar yoruldu , anlaşmanız gerekiyor. Masum insanlara yazık.

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