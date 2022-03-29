Rusya-Ukrayna heyetleri İstanbul'da görüştü; Ukrayna, Türkiye dahil 8 ülkenin garantör olmasını istedi

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün yaptıkları görüşme sona erdi.

Ukrayna heyetinden David Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

Kiev yönetiminin garantör olarak görmek istediği diğer ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Kanada ve İsrail.

David Arakhamia, "NATO'nun beşinci maddesine benzer bir garanti isiyoruz. Bu madde ile Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda üç gün içinde garantör ülkelerle istişareler başlayacak ve sonrasında diplomatik bir çözüm sağlanamazsa garantör ülkeler bize asker ve silah desteği sağlayabilecek. Ukrayna hava sahasının kapatılması dahil güvenliğin sağlanması için her türlü adımın atılması mümkün olabilir" dedi.

Arakhamia, "Bu ana maddelerde anlaşma sağlanması bizim için bir prensip meselesi" diye konuştu ve iki hafta içinde garantör ülkelerin müzakerelere davet edilmesini istediklerini söyledi.

Yine Ukrayna heyetinden Mihail Podolyak da, "Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir" diye konuştu.

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıklayan Rusya heyeti Ukrayna'nın önerilerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletecek.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, "Karşılıklı güveni arttırmak, daha kapsamlı müzakereler için gerekli koşulları oluşturmak ve anlaşma hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv bölgelerinde askeri operasyonların büyük oranda azaltılması kararlaştırıldı" dedi.

Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, görüşmelerin İstanbul'da yapılmasının, tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi.

Çavuşoğlu, "Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin dışişleri bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir" diye konuştu.

Erdoğan: Çatışmanın uzaması kimsenin yararına değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu.

Erdoğan, "Beşinci haftasına giren çatışmalar bizleri derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde gayret sarf ettik. Her iki tarafın da hakkını, hukukunu koruyan adil bir tutum sergilediklerini" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiçkimsenin yararına değildir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz.

"Her iki ülkenin meşru kaygılarını giderecek, uluslararası toplumun muteber kabul edeceği bir çözüme ulaşılması mümkündür. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme, bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız."

Erdoğan, Türkiye'nin görüşmelerde arabuluculuk rolü olmadığını hatırlattı, "Ancak sizler talep ettiğiniz sürece olaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün çıkacağı Özbekistan gezisinde kendisine eşlik etmeyeceğini açıklayan Erdoğan, Çavuşoğlu'nun ihtiyaç duyulması halinde hazır bulunması için İstanbul'da kalacağını söyledi.

Abramoviç de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde

Öte yandan, İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abromaviç de, görüşmelerin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeydi.

Abramoviç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında görüntülendi.

Heyetlerin oturduğu ana masada yer almayan Abramoviç, daha önce de Ukrayna heyetiyle birlikte Belarus'taki görüşmelerde bulunmuş ve heyetteki bazı kişilerle birlikte zehirlendiği iddia edilmişti.

Abramoviç'in müzakerelerde resmen yer aldığına dair bir açıklama ise yapılmadı.