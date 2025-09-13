Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssünün, Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusunda olduğu belirtildi. Sarsıntının yerin 39,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Bölgeden can kaybı ya da hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

ABD tsunami uyarı sistemi yaşanan depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yaptı.

BÖLGE GEÇTİĞİMİZ TEMMUZ AYINDA 8,8 İLE SALLANMIŞTI

Kamçatka Yarımadası, Pasifik'in "Ateş Çemberi" olarak bilinen deprem kuşağında yer alıyor. Bölge, son dönemde sık sık büyük depremlerle gündeme geliyor.

30 Temmuz'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem sonrası oluşan tsunami dalgaları Kamçatka kıyılarının yanı sıra Japonya ve ABD kıyılarına kadar ulaşmış, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçilerin tahliye edilmesine yol açmıştı.

Ayrıca, 8,8'lik depremin hemen öncesinde, yarımadada 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti.