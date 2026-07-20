Haberler

Danıştay'dan Kartalkaya davasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ikinci uyarı

Danıştay'dan Kartalkaya davasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ikinci uyarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, bilirkişi raporunda birinci derecede sorumlu gösterilen yetkililerden yalnızca tek bir isim için soruşturma izni vermesi bir kez daha Danıştay engeline takıldı. Danıştay Birinci Dairesi, bakanlığın kararını ikinci kez iptal etti.

  • Danıştay Birinci Dairesi, Grand Kartal Otel yangınında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı.
  • Bilirkişi raporları, denetimlerin zamanında ve usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle Bakanlık yetkililerini birinci derecede sorumlu buldu.
  • Danıştay, Bakanlıktan yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm görevlilerin isim ve unvanlarıyla tespit edilmesini, ifadelerinin alınmasını ve görev ihmallerinin araştırılmasını talep etti.

Türkiye'yi yasa boğan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hukuki süreçte Danıştay Birinci Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı.

BİLİRKİŞİ BAKANLIĞI BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU BULMUŞTU

Bilirkişi raporlarında, denetimlerin zamanında ve usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri "birinci derecede sorumlu" bulunmuştu.

Bilirkişi tespitlerine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sadece eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Başmüfettişi Cemal C. A. hakkında soruşturma izni vermişti.

Bu karara yapılan itiraz üzerine Eylül 2025'te dosyayı inceleyen Danıştay Birinci Dairesi, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Danıştay bozma kararında, olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm bakanlık kamu görevlilerinin unvanlarıyla tespit edilmesini, ifadelerinin alınmasını ve görev ihmallerinin olup olmadığının detaylıca araştırılmasını talep etmişti.

BAKANLIK KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Danıştay’ın uyarı kararı üzerine yeniden ön inceleme başlatan Bakanlık, ikinci incelemenin sonucunda da tavrını değiştirmedi. Yapılan değerlendirmede, adı geçen müfettiş dışında "sorumluluk doğuracak ihmal, kusur, kasıt veya taksirli fiili görülen başka bir bakanlık yetkilisine rastlanmadığı" iddia edilerek yine tek kişi için soruşturma izni verildi.

DANIŞTAY KARARI İKİNCİ KEZ KALDIRDI

Bakanlığın bu tutumu üzerine dosya bir kez daha Danıştay Birinci Dairesinin önüne geldi. Danıştay, Bakanlığın ilk karardaki eksiklikleri gidermediğini vurgulayarak verilen soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı ve dosyayı yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iade etti.

Danıştay Birinci Dairesi kesin talimatında şu hususların altını çizdi:

  • Yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm Bakanlık görevlilerinin isim ve unvanlarıyla tek tek tespit edilmesi,
  • Şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması,
  • Görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulması,
  • Tüm bu süreçlerin ardından soruşturma izni verilip verilmemesi konusunda gerekçeli yeni bir karar alınması.
Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı

Savaş tüm bölgeye yayılıyor! İran iki ülkeyi aynı anda vurdu
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor

81 ilde kurulacak, hepsi tek bir konuya bakacak
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bir ailenin paramparça olduğu kaza kamerada
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak

Trump'tan Netanyahu'ya 'tutuklanmama' garantisi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in eşinin babası 90'ların ünlü şarkıcısı çıktı

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in eşinin babası bakın kim çıktı?

Bodrum'da jet skinin alabora olduğu kazada baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı

Jet ski faciasından acı haber geldi! Bir aile paramparça oldu
Şişli'de yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu

Günlerdir orada duruyormuş! Yol kenarında korkunç manzara
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

Konser vermeye gittiği ilde ünlü sanatçıya büyük şok

Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler