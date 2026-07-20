Danıştay'dan Kartalkaya davasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ikinci uyarı

Türkiye'yi yasa boğan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hukuki süreçte Danıştay Birinci Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı.

BİLİRKİŞİ BAKANLIĞI BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU BULMUŞTU

Bilirkişi raporlarında, denetimlerin zamanında ve usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri "birinci derecede sorumlu" bulunmuştu.

Bilirkişi tespitlerine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sadece eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Başmüfettişi Cemal C. A. hakkında soruşturma izni vermişti.

Bu karara yapılan itiraz üzerine Eylül 2025'te dosyayı inceleyen Danıştay Birinci Dairesi, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Danıştay bozma kararında, olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm bakanlık kamu görevlilerinin unvanlarıyla tespit edilmesini, ifadelerinin alınmasını ve görev ihmallerinin olup olmadığının detaylıca araştırılmasını talep etmişti.

BAKANLIK KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Danıştay’ın uyarı kararı üzerine yeniden ön inceleme başlatan Bakanlık, ikinci incelemenin sonucunda da tavrını değiştirmedi. Yapılan değerlendirmede, adı geçen müfettiş dışında "sorumluluk doğuracak ihmal, kusur, kasıt veya taksirli fiili görülen başka bir bakanlık yetkilisine rastlanmadığı" iddia edilerek yine tek kişi için soruşturma izni verildi.

DANIŞTAY KARARI İKİNCİ KEZ KALDIRDI

Bakanlığın bu tutumu üzerine dosya bir kez daha Danıştay Birinci Dairesinin önüne geldi. Danıştay, Bakanlığın ilk karardaki eksiklikleri gidermediğini vurgulayarak verilen soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı ve dosyayı yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iade etti.

Danıştay Birinci Dairesi kesin talimatında şu hususların altını çizdi: