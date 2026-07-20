Danıştay'dan Kartalkaya davasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ikinci uyarı
78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, bilirkişi raporunda birinci derecede sorumlu gösterilen yetkililerden yalnızca tek bir isim için soruşturma izni vermesi bir kez daha Danıştay engeline takıldı. Danıştay Birinci Dairesi, bakanlığın kararını ikinci kez iptal etti.
- Danıştay Birinci Dairesi, Grand Kartal Otel yangınında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı.
- Bilirkişi raporları, denetimlerin zamanında ve usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle Bakanlık yetkililerini birinci derecede sorumlu buldu.
- Danıştay, Bakanlıktan yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm görevlilerin isim ve unvanlarıyla tespit edilmesini, ifadelerinin alınmasını ve görev ihmallerinin araştırılmasını talep etti.
Türkiye'yi yasa boğan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hukuki süreçte Danıştay Birinci Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı.
BİLİRKİŞİ BAKANLIĞI BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU BULMUŞTU
Bilirkişi raporlarında, denetimlerin zamanında ve usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri "birinci derecede sorumlu" bulunmuştu.
Bilirkişi tespitlerine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sadece eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Başmüfettişi Cemal C. A. hakkında soruşturma izni vermişti.
Bu karara yapılan itiraz üzerine Eylül 2025'te dosyayı inceleyen Danıştay Birinci Dairesi, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararı bozmuştu.
Danıştay bozma kararında, olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm bakanlık kamu görevlilerinin unvanlarıyla tespit edilmesini, ifadelerinin alınmasını ve görev ihmallerinin olup olmadığının detaylıca araştırılmasını talep etmişti.
BAKANLIK KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ
Danıştay’ın uyarı kararı üzerine yeniden ön inceleme başlatan Bakanlık, ikinci incelemenin sonucunda da tavrını değiştirmedi. Yapılan değerlendirmede, adı geçen müfettiş dışında "sorumluluk doğuracak ihmal, kusur, kasıt veya taksirli fiili görülen başka bir bakanlık yetkilisine rastlanmadığı" iddia edilerek yine tek kişi için soruşturma izni verildi.
DANIŞTAY KARARI İKİNCİ KEZ KALDIRDI
Bakanlığın bu tutumu üzerine dosya bir kez daha Danıştay Birinci Dairesinin önüne geldi. Danıştay, Bakanlığın ilk karardaki eksiklikleri gidermediğini vurgulayarak verilen soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı ve dosyayı yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iade etti.
Danıştay Birinci Dairesi kesin talimatında şu hususların altını çizdi:
- Yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm Bakanlık görevlilerinin isim ve unvanlarıyla tek tek tespit edilmesi,
- Şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması,
- Görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulması,
- Tüm bu süreçlerin ardından soruşturma izni verilip verilmemesi konusunda gerekçeli yeni bir karar alınması.