AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi: Rusya'nın Ukrayna'daki Füze Kullanımı Avrupa ve ABD'ye Uyarı Niteliğinde

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da Oreşnik füzesi kullanımının Avrupa ve ABD'ye yönelik bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istemediğini belirterek, "Rusya'nın diplomasiye cevabı daha fazla füze ve yıkım oluyor. Rusya'nın tekrar eden büyük saldırılarının yarattığı bu ölümcül döngü, biz Ukrayna'nın bunu kırmasına yardım edene dek sürecektir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da Oreşnik füzesi kullanımına değinen Kallas, "Bu, Ukrayna'ya yönelik gerilimin açıkça tırmandırılmasıdır ve Avrupa ile ABD'ye bir uyarı niteliğindedir. AB ülkeleri hava savunma stoklarını sonuna kadar zorlamalı ve teslimatları hemen şimdi yapmalıdır. Ayrıca, daha sert yaptırımlar da dahil olmak üzere, Moskova için bu savaşın bedelini daha da artırmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKIY: ABD'NİN RUSYA'YA TEPKİ VERMESİ GEREKİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Zelenskiy, saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 binanın hasar gördüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya'nın gece boyunca 242 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini kaydeden Zelenskiy, "Ayrıca enerji tesislerini ve sivil altyapıyı hedef alan 13 balistik füze, 1 adet Oreşnik orta menzilli balistik füzesi ve 22 seyir füzesi kullanıldı" dedi. Zelenskiy ayrıca, Rus İHA'larının Katar'ın Kiev Büyükelçiliği binasına da hasar verdiğini kaydetti.

Dünyanın Rusya'nın bu saldırılarına karşı net bir tepki vermesinin gerektiğini aktaran Zelenskiy, "Özellikle de Rusya'nın sinyallerini gerçekten dikkate aldığı ABD'den. Rusya, diplomasiye odaklanmanın kendi yükümlülüğü olduğu mesajını almalı ve ne zaman cinayetlere ve altyapı yıkımına odaklansa bunun sonuçlarını hissetmelidir" açıklamasında bulundu.

RUSYA: PUTIN'İN KONUTUNA YAPILAN SALDIRIYA KARŞI OREŞNİK FÜZESİNİ KULLANDIK

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Putin'in Novgorod'daki konutuna Ukrayna'nın düzenlediğini iddia ettiği saldırıya yanıt olarak Oreşnik füzesinin kullanıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı" denildi.