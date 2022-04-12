'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılıyor! Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açan Rus editörün yeni işi belli oldu - Haberler

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'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılıyor! Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açan Rus editörün yeni işi belli oldu

Haberler.com - Dünya
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Rusya'da devlet kanalında 'savaşa hayır' pankartı açan Marina Ovsyannikova, Alman gazetesi Die Welt'te çalışacak.

Rusya'nın devlet kontrolünde bulunan televizyon kanalında, canlı yayın esnasında 'savaşa hayır' pankartı açan Marina Ovsyannikova, dünyanın gündemine oturmuştu.

Bu eyleminden sonra 'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılmaya başlayan Ovsyannikova'nın yeni işi belli oldu. Genç kadın artık Alman gazetesi Die Welt'te çalışacak. Die Welt'in Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschhardt, Ovsyannikova'yı cesareti için tebrik etti. Ovsyannikova da Die Welt'in Ukrayna'nın cesur insanları gibi özgürlüğü savunduğunu söyledi. Ovsyannikova, "Bir gazeteci olarak özgürlük için ayağa kalkmak benim görevim" dedi.

'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılıyor! Canlı yayında 'Savaşa hayır' pankartı açan Rus editörün yeni işi belli oldu

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da önceki gün, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan 43 yaşındaki Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmıştı.

'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılıyor! Canlı yayında 'Savaşa hayır' pankartı açan Rus editörün yeni işi belli oldu

Ovsyannikova, Moskova'da çıkarıldığı mahkemede, haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanmış ve 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı. Babası Ukraynalı, annesi Rus olan Odessa doğumlu gazeteci, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.

Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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