Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı! Sirenler çaldı, halk panikle sığınaklara indi
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Rusya işgalin 53. gününde, Ukrayna ordusu tarafından füzelerle vurularak batırılan Moskova kruvazörünün intikamını almak için başkent Kiev'e yönelik saldırılarını artırdı. Kiev'deki birçok hedef iki gün içinde 3 kez füzelerle vurulurken, şehrin üstü siyah dumanla kaplandı ve her yerden siren sesleri yükseldi. Halkın panikle sığınaklara indiği Kiev'deki bir tank tamir fabrikasını da hedef alan Rusya, fabrikayı kullanılamaz hale getirirken, yerleşim yerlerine de büyük zarar verdi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 53. gününde başkent Kiev yine Rus birliklerinin tarafından düzenlenen füze saldırılarının hedefi oldu. Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'nın batması sonrasında Moskova yönetimi Kiev'deki birçok hedefi füzelerle vurdu.
Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'nın batması sonrası Kremlin saldırılarını artırdı. Kiev'deki birçok hedef iki günde 3 kez füzelerle vuruldu. Şehrin üstü siyah dumanla kaplandı, sirenler çaldı ve halk panikle sığınaklara indi.
Rusya'nın hedefinde bu kez tank tamir fabrikası vardı. Başkent Kiev'e çok yakın bir mesafede olan fabrika, yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle vuruldu. Fabrika kullanılamaz duruma geldi. Bombardıman yerleşim yerlerine de zarar verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gece boyunca Rus birliklerinin havadan yüksek hassasiyetli roketlerle 16 hedefi vurduğunu söyledi. Sözcü, hedefler arasında roket ve top cephanelikleri, hava savunma füze sistemi ve askeri teknik araç depoları ile bazı askeri birlikler olduğunu ifade etti.