Rusya, İngiltere'nin TürkAkım Boru Hattına Sabotaj Hazırlığında Olduğunu İddia Etti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, İngiltere'nin Ukrayna ile birlikte TürkAkım doğalgaz boru hattına sabotaj düzenleme hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü. Bortnikov, Batı ülkelerinin yeni uluslararası ilişkiler sistemini engellemeye çalıştığını, sabotajların İngiliz istihbarat servislerinin gözetiminde gerçekleştirildiğini belirtti.

(ANKARA) - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, " İngiltere'nin Ukrayna'yla birlikte TürkAkım doğalgaz boru hattına sabotaj düzenleme hazırlığı" yaptığını iddia etti.

Bortnikov, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Güvenlik Birimleri ve Özel Servisler Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, burada konuşma yapan Bortnikov, "Batı ülkelerinin, yeni uluslararası ilişkiler sisteminin oluşturulması sürecini engellemeye çalıştığını" belirterek, "NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da istikrarsız bölgelerin ortaya çıkmasında parmağı var" dedi.

"Sabotaj hazırlığı olduğuna dair bilgi var"

Aleksandr Bortnikov, "Elde ettiğimiz bilgilere göre, Rus topraklarında terör eylemleri ve sabotajlar, İngiliz istihbarat servislerinin himayesinde gerçekleştiriliyor. MI6, Ukraynalı sabotaj gruplarının, insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları ile Rus bölgelerine ve kritik öneme sahip altyapıya yönelik saldırılarını planlıyor. İngilizlerin Ukrayna istihbaratının da işbirliği ile TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığında olduğuna dair bilgiler var" açıklamasını yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken Rus topraklarına saldırılar düzenlendiğini belirten Bortnikov, "bunun, İngiltere'nin planı olduğunu ve TürkAkım için de bir sabotaj saldırısı senaryosunun hazırlığının yapıldığını" iddia etti.

