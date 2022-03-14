Dünyanın gözü bu görüşmede! Rusya ve Ukrayna 4. kez masaya oturuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerin dördüncü turunun bugün yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından Ukrayna heyetinin başkanı Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da görüşmenin yapılacağını doğruladı. Podolyak, çalışma gruplarının sürekli çalıştığını ve çeşitli konuların dikkat gerektirdiğini söyledi. Görüşme çevrim içi olarak yapılacak.

"HEYETLER YAKINDA ORTAK BİR ZEMİNE ULAŞABİLİR"

Rus Haber ajansı TASS da müzakere heyetindeki üyelerin açıklamalarına yer verdi. Şu ana kadar elle tutulur ilerleme sağlanamadığı ifade edildi, iki heyetin yakında ortak bir zemine ulaşabileceği belirtildi.

ZELENSKİ: HEYETLERİN GÖREVİ PUTİN İLE GÖRÜŞME

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de müzakerelerle ilgili açıklama yaptı. Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi. Görüşmenin gerçek sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

İLK 3 TURDA NELER YAŞANDI?

Rus ve Ukraynalı heyetler, ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de, 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık" açıklaması yapmıştı.

İkinci tur görüşme Polonya'nın Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.

Üçüncü tur ise Belarus'un Brest kentinde gerçekleşmiş, insani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alınmıştı.