Dünyanın gözü bu görüşmede! Rusya ve Ukrayna 4. kez masaya oturuyor - Haberler

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Dünyanın gözü bu görüşmede! Rusya ve Ukrayna 4. kez masaya oturuyor

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 19. güne girilirken, dünyanın gözü savaşı sonlandıracak bir ateşkese çevrilmiş durumda. İki ülke heyetlerinin ilk 3 tur görüşmelerinden somut bir sonuç elde edilemezken, gözler bugün yapılacak 4. müzakereye çevrildi. Rusya-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşecek zirve çevrim içi olarak yapılacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerin dördüncü turunun bugün yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından Ukrayna heyetinin başkanı Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da görüşmenin yapılacağını doğruladı. Podolyak, çalışma gruplarının sürekli çalıştığını ve çeşitli konuların dikkat gerektirdiğini söyledi. Görüşme çevrim içi olarak yapılacak.

Rus Haber ajansı TASS da müzakere heyetindeki üyelerin açıklamalarına yer verdi. Şu ana kadar elle tutulur ilerleme sağlanamadığı ifade edildi, iki heyetin yakında ortak bir zemine ulaşabileceği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de müzakerelerle ilgili açıklama yaptı. Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi. Görüşmenin gerçek sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncüsü bugün çevrim içi olarak yapılacak

Rus ve Ukraynalı heyetler, ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de, 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık" açıklaması yapmıştı.

İkinci tur görüşme Polonya'nın Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.

Üçüncü tur ise Belarus'un Brest kentinde gerçekleşmiş, insani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alınmıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Kremlin, Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Eğrioturdoğrukonuş:

Ukrayna halkı Zelenski nin umrunda bile değil. Zelenski İsrail in istediği planı uyguluyor... İsrail Irak ve Suriyeyi İşgale hazırlanıyor... İki bölgede yıllardır harabeye döndü İsrail'in kolay zaferi için zemin hazır.!

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Osman Tokgonul:

Valla benim gözüm burada değil TCMB nin ve Fed in vereceği kararda . Karnım doysun ki oraya buraya bakabileyim .

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