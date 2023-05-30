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Rusya, Donetsk bölgesini vurdu: 2 ölü, 8 yaralı

Rusya, Donetsk bölgesini vurdu: 2 ölü, 8 yaralı

Dünya Haberleri

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Toretsk kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Toretsk kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Toretsk'e hava saldırısı düzenledi, 2 ölü ve 8 yaralı olduğu bildirildi. Düşman Toretsk'teki bir benzin istasyonuna bomba attı. Acil kurtarma operasyonları sonucunda Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi enkazdan 3 yaralı çıkardı" denildi.Görüntülerde, acil durumlar servisi ekiplerinin enkaz altında kalan bir kişiyi kurtardığı anlar yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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