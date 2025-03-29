Zelenskiy'nin "Yakında ölecek" dediği Putin'in limuzininde patlama

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi.

PUTİN'İN LİMUZİNİ HAVAYA UÇTU

Başkent Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından limuzin alevlere teslim oldu. Aracın motorundan başlayan ve kısa sürede limuzininin iç kısmına yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı. Kremlin'in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilen aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

PUTİN'E YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİNE NÜKLEER YANIT VERİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

Son yıllarda, Putin'in güvenliğini artırmak için geniş çaplı önlemler alınmış, Putin'e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu. Putin, seyahat için düzenli olarak limuzin filosunu kullanırken, geçmişte bu araçlardan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da aralarında bulunduğu birçok dünya liderine de hediye etmişti.

ZELENSKİY "YAKINDA ÖLECEK" DEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 27 Mart Perşembe günü yaptığı bir açıklamada Putin'in ölmekten korktuğunu belirterek, "Zaten yakında ölecek, gerçek bu. Her şey bitecek" demişti. Olayın, Zelenskiy'nin söz konusu açıklamasından sadece 2 gün sonra meydana gelmesi ise dikkatleri çekti.