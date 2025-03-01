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Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy iddiası: Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy idd

Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy iddiası: Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy idd
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Ukrayna lideri Zelenskiy ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki kavgasının yankıları sürerken, Kremlin'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ziyareti esnasında TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan istasyona insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgiye yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında, dün gece Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyla Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı bilgisi verildi.

Açıklamada, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının normal şekilde sürdüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın aynı istasyona 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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