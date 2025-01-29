Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Rusya'dan bir heyet, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov başkanlığındaki heyetin yeni yönetimle görüşmesinde, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne "saygı" dahil önemli konular değerlendirildi.

MOSKOVA'NIN SURİYE İLE GÜVENİN YENİDEN İNŞASINDAKİ ROLÜ VURGULANDI

Rus tarafının, Suriye'de devam eden olumlu değişiklikleri "desteklediği" teyit edilirken, görüşmede Moskova'nın tazminat, yeniden inşa ve toparlanma gibi somut adımlarla Suriye halkıyla güvenin "yeniden inşasındaki rolü" vurgulandı.

GEÇİŞ DÖNEMİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Taraflar, devrilen Esad rejiminin yürüttüğü "acımasız savaşın mağdurları" için hesap verebilirlik ve adaletin sağlanmasını amaçlayan geçiş dönemi mekanizmalarına ilişkin de görüşmelerde bulundu. Suriye'deki yeni yönetim, ülke için adalet, haysiyet ve egemenlik temelinde bir gelecek inşa etmek üzere tüm paydaşlarla ilkeli bir şekilde ilişki kurma kararlılığını teyit ederken, ilişkilerin yeniden tesisinde geçmişteki hataların ele alınması, Suriye halkının iradesine ve çıkarlarına saygı gösterilmesinin öneminin altını çizdi.

SURİYE'DEN FLAŞ ESAD TALEBİ

Suriyeli bir kaynağa dayandırılan haberde, Suriye geçici yönetiminin fiilî lideri Ahmed el Şara'nın aralık ayında devrilmesinin ardından Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın iadesini istediği öne sürüldü. Konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

RUS HEYETİNDEN ESAD SONRASI İLK ZİYARET

Rus heyetinin, dün Suriye'de geçen yıl Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirdiği bildirilmişti. Rus heyetinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov ile Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev yer almıştı.