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Rusya'dan "Esad güvende" açıklaması

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Muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirerek 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Beşar Esad, ailesiyle beraber yanında götürdüğü 135 milyar dolarla Rusya'ya sığındı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Esad'ın Rusya'da güvende olduğunu söyledi.

27 Kasım'da Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhalif gruplar, 12 günde bir çok kenti deyim yerindeyse "kurşun atmadan" ele geçirdi.

RUSYA'YA SIĞINDI

Muhaliflerin başkent Şam'da da kontrolü ele geçirmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi devrilirken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ailesiyle birlikte ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındı.

135 MİLYAR DOLAR KAÇIRDI

Esad'ın Rusya'ya giderken yanında götürdükleri ise dünya gündemine damga vurdu. Rejim istihbaratından Halid Beyye, Esad'ın 135 milyar dolar kaçırdığını söyledi.

ESAD'DAN YENİ HABER

Suriye'de rejimin düşmesinin ardından ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınan Beşar Esad ile ilgili yeni bir haber geldi. Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Beşar Esad'ın artık güvende olduğunu açıkladı. Moskova'nın durumun gerektirdiği şekilde hareket ettiğini ifade eden Ryabkov açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Başkan Esad, Rusya'da. Böyle bir durumda ne olduğu ve nasıl çözüldüğü konusunda yorum yapmam yanlış olur. Ama güvende. Bu da Rusya'nın bu tür olağanüstü durumlarda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor."

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Rusya'dan
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFATİH ARSLAN:

Vay be hiç ölmeyecek gibi bir para ile kacmis. Rusyanin neden sahip çıktığı anlaşıldı. Adamda ülkeyi kalkindiracak döviz varmış.

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Haber YorumlarıEmre null:

bu ulkede hala Putinj destekleyenler var putin de abd de hepsi aynı putin olmasaydi suan Turkiye de süriye de çok farklı yerde olurdu putinj sevenler zalimlerin ta kendileridir varacakları yer cehennemdir Allah onlara kimi neden savundunuz diye sorduğunda verecekleri doğrusu bizler kendimize zulmetmis kimselerin olacak daima karşıdaki en büyük düşmanınız da olsa hakli olduğu konu da haklı demelisiniz iyiyim durustum diyen insan böyle yapar

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Haber YorumlarıVEFA:

Çok Şükür!... Esad kardeşimiz totoyu sağlama almış. Milyar dolarları da totoya döşek yaptı mı, değmeyin keyfine Esad kardeşimizin!... Ha bir de hakikaten de huzur İslamdaymış. Baksanıza!...

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

İyi be , bizimkiler az götürmüş . Adama baksanıza 135 milyar dolar ! ! !

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Haber YorumlarıFake You hard:

Seni hala orda durdururlarsa kafa yok suriyelilerde ilk sizi gondermeleri lazim sonucta yaptiginiz antlasma esed ile idi esed gitti antlasma gecersiz

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