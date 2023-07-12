Rusya'dan NATO'ya tehdit gibi uyarı: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor

Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nden çıkan kararlardan birisi de Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya silah yardımını artırma dahil desteklerin devam etmesi olurken Moskova'dan zehir zemberek açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Çıldırmış olan Batı, başka bir şey düşünemez oldu. Aptallık noktasına kadar en yüksek düzeyde öngörülebilirlik içerisindeler. Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor" dedi.

NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya askeri desteğin artarak devam etmesi kararı alınırken, Rusya'dan tehdit gibi açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Çıldırmış olan Batı, başka bir şey düşünemez oldu. Aptallık noktasına kadar en yüksek düzeyde öngörülebilirlik içerisindeler. Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius, NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İki gün süren süren zirvede küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, en dikkat çeken konulardan birisi de şüphesiz Ukrayna oldu. Rusya ile uzun süredir savaş halinde olan Ukrayna'ya zirvenin ardından yayımlanan bildiride geniş yer verildi.

"RUSYA'NIN EYLEMLERİNE KARŞI ELİMİZDEKİ ARAÇLARI GELİŞTİRİYORUZ"

Bildiride, "Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tamamen destekliyoruz. Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır." denilirken, Rusya'ya savaşı sonlandırma ve birliklerini Ukrayna'dan çekme çağrısı yapıldı. NATO'nun silahlı yardımını artırma dahil Ukrayna'ya yönelik açık desteğinin süreceği bildirinin birçok bölümünde tekrar edildi. Saldırgan davranışlarına son vermesi halinde NATO ile Rusya arasındaki ilişkilerin değişeceği belirtilerek, "NATO, Rusya'yla karşı karşıya gelme niyetinde değil ve Rusya'ya karşı bir tehdit oluşturmuyor. Saldırgan tutumları karşısında Rusya'yı bir partner olarak göremiyoruz. Rusya'nın hibrit eylemlerine karşı koymak için elimizdeki araçları geliştiriyoruz ve ittifak ile müttefiklerin hibrit saldırılara karşı caydırmaya ve savunmaya hazır olmasını sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bildirinin ardından gözler Rusya'ya çevrilmişken beklenen açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev yaptığı yazılı açıklamada, zirveden çıkan sonuçların Kremlin'i şaşırtmadığı belirtilerek, "Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili eylem planının iptali. Yani daha hızlı kabulü. (Ukrayna) '404' ülkesinin NATO'ya davet edilmesi ancak ne zaman ve hangi şartlarda kabul edilecekleri belirsiz." dedi.

"UKRAYNA HİÇBİR ZAMAN NATO'YA KABUL EDİLMEYECEK"

Medvedev, Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya kabul edilmeyeceğini savundu. Medvedev, "İttifak'taki gerçekçilerin yüksek sesle söylemekten korktukları şey de tam olarak bu aslında. Ayrıca Kiev rejimine silah desteği de füzeler, misket bombaları ve uçaklar, mümkün olan her şekilde artırılacak." ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev.

"3. DÜNYA SAVAŞI YAKLAŞIYOR"

Batı'nın "çıldırdığını" savunan Medvedev, 3. Dünya Savaşı'nın yaklaştığını söyleyerek, "Çıldırmış olan Batı, başka bir şey düşünemez oldu. Aptallık noktasına kadar en yüksek düzeyde öngörülebilirlik içerisindeler. Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor." diye konuştu.

"ÖZEL ASKERİ OPERASYON AYNI HEDEFLERLE DEVAM EDECEK"

Söz konusu sonuçların, Rusya için ifade ettiği anlamın da açık olduğunu dile getiren Medvedev, "Özel askeri operasyon aynı hedeflerle devam edecek. Bunlardan birisi de en başından beri ısrar ettiğimiz Kiev Nazi grubunun NATO üyeliğini reddetmesidir ve bu da imkansız. Dolayısıyla bu grubun tasfiye edilmesi gerekecek ki bu ise mümkün ve gereklidir." açıklamasında bulundu.

"ELBETTE NATO RUSYA İLE ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİL"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. NATO'nun Litvanya'daki zirvede yayımladığı bildiride İttifak'ın Rusya ile çatışma peşinde olmadığının ifade edildiğini hatırlatan Zaharova, "Elbette, NATO Rusya ile çatışma peşinde değil. NATO buna sadece katılıyor." dedi.

"ÜYELİK SÖZ KONUSU OLMADIĞI ZAMAN, BAŞARISIZ ZİRVE"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'nın savaşta kazanmaması halinde NATO'ya üyeliğinin söz konusu olmayacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Zaharova, "Üyelik söz konusu olmadığı zaman, başarısız zirve." ifadelerini kullandı.